少子化浪潮 萬能科大發1億獎學金搶人

2018年09月06日 15:42 中時 呂筱蟬

萬能科大發1億獎學金吸學生。(呂筱蟬攝)

萬能科大新生入學，校方今年發出1億元獎助學金，183位統測400分以上獲得24萬元，33位統測500分以上有40萬元，還有1600名日間部新生獲得2.5萬元國立收費獎助學金，外縣市新生則獲得大一上下學期6250元住宿優惠。因應少子化浪潮，積極吸引學生就讀。

萬能科大校長莊暢表示，除有菁英獎學金外，這些優秀學生未來也將赴美、日姊妹校，進行為期1年交換生學習，自身負責機票及當地生活費外，學費及住宿都由校方支付，獲得等值68萬元學雜費獎助學金。畢業前也將參與赴新加坡、日本、澳洲海外實習，年薪有60萬元。一個統測500分以上學生，最多可有168萬元獎助學金資格；400分以上學生，也符合152萬元獎助學金資格。

莊暢說，發放獎助學金目的在於鼓勵大一新生努力向學，在大學新鮮人階段，規畫未來人生目標築夢踏實，成為具有國際觀、外語能力及專業知識國際證照的菁英，爭取航務、空港、空服、地勤、空廚、飛修與機師等月薪50K到200K且國際能見度高的就業機會。大幅提升學生的國際視野、移動力與競爭力，畢業時在就業起跑點上將遙遙領先，年薪百萬不是夢。

(中時 )