太牛了！邱澤操槍千次靠這個撇步

邱澤（左）、嚴藝文宣傳舞台劇。（全民大劇團提供）

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《致‧這該死的愛》今彩排 。（全民大劇團提供）
邱澤首次主演《致‧這該死的愛》。（全民大劇團提供）
《致‧這該死的愛》演員群今彩排 。（全民大劇團提供）

全民大劇團《致‧這該死的愛》去年以原劇名《小三與小王》首演造成轟動，今年改了劇名再拚加演，沒想到首度加演就登上表演藝術的最高殿堂—國家戲劇院，讓演員和團隊們都繃緊神經。邱澤表示《致‧這該死的愛》是他第一部舞台劇，沒想到第一次加演就要面臨大場面讓他很緊張。

邱澤今年獲得台北電影獎影帝，他說得獎後，表演上比以前更有自信，這陣子因為心情放鬆不少，食量也變大。這次舞台劇加演，他挑戰儀隊操槍動作，有一幕要拋轉槍108圈，光練習就超過1000次，運動員出身的邱澤也有撇步，為了讓肌肉習慣大量被使用，所以練習時超過基本負荷，笑說：「1次100轉，1天1000轉應該就夠了。」

邱澤表示，這次加演規格更高、場面也更大了，但排練的時間卻不像首演能夠「慢慢來」，為了能夠在有效時間內，更快投入在角色，自己會在工作之外，抓緊時間重讀劇本和觀看首演的錄影外，也會每天勤練操槍，「每天練槍都是1000轉起跳，這是讓我在演出前，不要太『ㄘㄨㄚˋ』的預防。」

編導謝念祖表示，此劇雖然主題較為沉重，但內容仍延續全民大劇團一如既往的幽默風格，「人生有太多荒謬的事情，可以透過喜劇來處理，這齣戲雖然講的主題很複雜，但其實也只是在說關於『愛』這麼簡單的事情。」

《致‧這該死的愛》9/07至9/09 將在國家戲劇院登場，購票詳情洽兩廳院售票系統。

(中時 )

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