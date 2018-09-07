花蓮》花蓮縣議員下屆選舉 第三選區14搶9選情激烈

2018年09月07日 07:01 中時 范振和

花蓮縣第三選區縣議員參選人黃馨（左）由吉安鄉長轉換跑道，深入基層拜票中。（范振和攝）

花蓮縣第三選區縣議員參選人吳建志（左）是國民黨中常委，東山再起，勢在必得。（范振和攝）

花蓮縣會第十九屆縣議員選舉第三選區應選9席（包括2席婦女保障名額），選區涵蓋吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱、萬榮等鄉鎮。14名參選人個個戰力十足，強檔問政連續劇上演中。

國民黨籍8人是，黃馨、張正治、張懷文、徐雪玉、吳建志、沈君茹、張峻、葉鯤璟；其中，黃馨、張懷文分別為現任吉安鄉長、壽豐鄉長，張峻、葉鯤璟、張正治、徐雪玉則為現任縣議員，俱是一時之選。外傳，張峻與張正治均有意爭取下屆縣議長寶座，早就積極布樁，設法衝高選票。

而民進黨籍黃振富、游美雲將爭取連任，是戰將級人物，尤其是黃振富提出的吉安鄉與花蓮市合併的建言，甚至引起美國加州大學聖塔克魯茲分校政治系教授BEN關注訪視；另，無黨籍吉安鄉民代表林源富盼更上一層樓，時代力量推出的莊建威，以及曾任立委助理的王能昌、遊覽車業者陳棟樑等4人，實力也不容小覷。

原本縣議員鄭乾龍、游淑貞轉戰吉安鄉長，至於，縣議員邱永雙急流勇退，留下的3席空缺，多家競逐，截至目前，14搶9局面下，可謂「個個有希望，人人沒把握。」

值得一提的是，游美雲在本屆拿下3793票，吳建志獲3759票，吳以34票之微成「落選頭」，此次，國民黨中常委吳建志有吳姓宗親會力挺，再加上剛卸任全國青工總會長光環罩頂，有不少年輕族群支持，東山再起，來勢洶洶。

(中時 )