中投資非比美重建歐多花12倍！回報關鍵在這

中非合作關係越來越緊密，未來幾十年，非洲人口和廣大市場將成為中國獲利的主要來源。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

中非合作論壇北京峰會日前剛剛落幕，中國與非洲國家之間的經貿關係越來越緊密，與此同時，美國流入非洲的資金則不斷減少，並且川普執政期間，還打算再進一步將它們放緩。

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相較之下，中國已經連續9年成為非洲最大的貿易夥伴。而且中國對非洲53個國家的投資，比起美國在第2次世界大戰之後，透過馬歇爾計畫(Marshall Plan)重建歐洲時所花費的成本高出12倍之多。

《富比士》(Forbes)報導認為，中國國家主席習近平當然不是出於好意才這麼做，而是因為看到未來幾十年內，可以在外交和經濟上獲得很大的回報。中國之所以能夠獲取紅利的關鍵在於，非洲擁有全球最年輕的人口。這意味著他們擁有充足的勞動力，以及廣大的消費市場，這片紅海正是北京當局所覬覦的。

報導說，習近平提出的「一帶一路」是人類歷史上最野心勃勃的大事業之一。它所耗費的成本可能是美國在第2次世界大戰之後，透過馬歇爾計畫(Marshall Plan)重建歐洲時所花的12倍之多。

因為「一帶一路」有來自亞洲、非洲和歐洲等76個國家參與，可望重塑全球貿易，影響高達全球60%人口，可以提高超出世界半數人口的生活水平。

國際貨幣組織(IMF)指出，「一帶一路」對於中國和其他參與國家而言，具有極大潛力。因為它可以填補非洲國家長期存在的基礎建設空白，增加市場前景、加強貿易供應鏈，以及增加就業機會。

另據新華社報導，法國國家人口統計研究所報告顯示，未來幾十年，非洲將會成為全球人口增長最快的地方。2050年，非洲人口將由目前12.5億增加至25.7億，直接「翻倍」，占據全球人口1/4比例。也就是說每4人之中，就有1人來自非洲，相當咋舌。

非洲人口激增意味著，未來他們將擁有更充足的勞動力，以及更加廣大的消費市場。這些人口紅利和市場獲益將帶給中國很大的回報。

(中時電子報)

文章來源：China's Belt And Road Initiative Opens Up Unprecedented Opportunities

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