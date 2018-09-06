彰化》年輕顏值高!彰化縣4人23歲選代表

彰化縣埔心鄉第2選舉區鄉民代表參選人黃思潔，十月下旬才滿23歲，已婚育有一兒的她決定參選，為弱勢和社區志工爭取福祉。（謝瓊雲翻攝）

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彰化縣和美鎮第1選舉區鎮民代表參選人施承佑，不僅年輕顏值高，也已經在和美鎮長阮厚爵身邊處理服務案件2年多，深耕地方。。（謝瓊雲翻攝）
政治素人張愉婕是東吳法律系高材生，甜美又清新，想要結合法律專業為基層社會大眾服務。（謝瓊雲翻攝）
鍾芮妤是政二代，從小耳濡目染對從政產生興趣，決定提早接棒出來參選。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣五合一大選，共計有1800多人參選，全縣26鄉鎮市民代表部分有524人登記、有4名參選人年僅23歲，幾乎都是政治素人，其中埔心鄉第2選區的黃思潔，十月下旬才滿23歲，是全縣最年輕參選人，卻已經是一個孩子的媽。

23歲就參選代表，還包括彰化市第2選舉區鐘芮妤、鹿港鎮第3選舉區張愉婕，與和美鎮第1選舉區施承佑；個個都具有大學學歷，不僅年輕、有活力，而且都有高顏值。

黃思潔去年新婚，寶寶已6個多月大，剛從中州科大餐旅事業管理系畢業，目前任職埔心鄉農會信用部。她說，從小看盡政黨藍綠惡鬥，在無政黨照拂下參選、想提供選民不同的選擇；為了顧及雙方家庭的父母、長輩想法，思考許久才決定參選。

她主張兩岸人民一家親，希望能爭取社區志工的權益福利，監督公所將經費用在必要的建設上，盡快讓鄉民有感。她的父親是現任鄉民代表黃金吉，原有意參選縣議員，卻未獲民進黨提名，轉而退黨參選埔心鄉長，母親江雅琴則登記參選埤腳村長；一家三口參選，在地方上引發熱議。

身高175公分的施承佑，擔任和美鎮長阮厚爵服務處秘書2年多，負責外勤跑行程處理服務案件，高高帥帥、外型亮眼，畢業於中州科大觀光系，在父母與女友的支持下參選；自認最大的優勢就是平易近人、和藹可親，跟在鎮長身邊學習服務和待人處事，希望能傾聽民意、以美食結合觀光行銷，促進和美鎮的經濟發展。

東吳大學法律系應屆畢業的張愉潔是政治素人，父親擔任農會理監事；她認為法律問題就是要解決社會上各層面的問題，年輕沒包袱的她原想赴美留學，但一個轉念決定參選，也獲得父親親友長輩大力支持。

她說，代表是最基層的民代，接觸民眾的機會更密集，有助於她快速速深入社會，當選後她還是會準備律師與司法考試，希望以更專業的法學素養服務選民。

鐘芮妤畢業於靜宜大學國際企業系，父親鐘健誠已連任三屆彰化市民代表，也是四人中唯一的「政二代」，從小看著父親為民服務、耳濡目染，對政治活動很有興趣，父親之前有意不再參選時，她主動爭取機會參選，接棒服務選民和監督市政，盼能爭取婦幼福利、老人長照據點，規畫更多綠美化空間、休憩活動場所。

(中時 )

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