下個房價燙金區？ 中市洲際娛樂商城周邊夯

2018年09月06日 15:48 中時 盧金足

洲際娛樂商城旁永福「洲際W」，以均一價及網路行銷線上購屋，加上主打讓利策略，成功吸引消費者目光。（盧金足攝）

百貨商場吸引人潮，周邊房價跟著水漲船高！台灣大道因新光三越、大遠百磁吸效應，附近房價居高不下；隨著秀泰文心開幕，八期房價也應聲上漲！位於11期的「洲際娛樂商城」尚在招商階段，已吸引大批建商進駐推案，帶動附近房價，未來正式營運時，房價燙金可期。

百貨商場地點大多位於市區熱點或樞紐，隨著台74線通車後，大台中環狀公路網儼然成形，帶動道路沿線商圈的崛起，集結文創、購物、娛樂等機能，聚客效應強勁，進而吸引建商進駐推案。

台灣大道七期重畫區的新光三越、大遠百商圈 ，周遭房價鍍金，新啟用的文心秀泰旗艦館，附近也有不少指標性建案熱銷，包括遠雄建設「文心匯」、聚合發「湖心泊」等建案受自住客群青睞。

不動產業者表示，隨著市中心百貨市場飽合，影城商場逐漸往新商圈移動擴點，崇德路是11期的主要幹道，與環中路交接的區塊可說是南來北往交通樞紐，中信金主導的「洲際娛樂商城」進駐，目前正積極招商中。

商場磁吸效應加持，加上未來將開通的雙港輕軌捷運，周邊房價持續墊高，區域內新成屋單價逐漸站穩3字頭，待商城正式營運後，預期房價還有一波漲勢。

位於洲際娛樂商城旁永福「洲際W」，以均一價及網路行銷線上購屋，加上主打讓利策略，成功吸引消費者目光，產品定位為全齡精品宅，社區內規畫獨棟會館獲好評。

同區臨近崇德商圈，坐落崇德五路與河北二街口的坤悅「泰若天成」地段機能成熟、知名中小學林立，社區公設多元、高實用性，也是11期相當熱銷的指標個案。

(中時 )