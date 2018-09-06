五鬼搬運掏空市產？桃園亞矽創新案將撤重審

2018年09月06日 16:06 中時 甘嘉雯

藍營市議員砲火猛烈，要求桃園亞矽創新公司投資案重議。（甘嘉雯攝）

市府轉投資的土地位於機場捷運Ａ19站旁的中壢區青芝段原文中三用地（已變更為產業專用區），面積3.81公頃。（甘嘉雯翻攝）

桃園航空城公司與中華電信子公司合組「桃園亞矽創新公司」投資案，遭議員質疑恐成北農吳音寧拒絕到議會備詢翻版，市府不僅將土地作嫁給這間公司，持股還僅49％，毫無主導權，「掏空公產還要議會背書」，經議長邱奕勝出面將與市長鄭文燦溝通，預計市府7日將撤案，重新溝通後，選後重議。

「這項投資案不只是賤賣，而是一夕之間把公產送給私人企業」市議員舒翠玲、魯明哲痛批，市府把屬於市民的土地，作價桃園航空城公司，再轉投資給亞矽創新公司，這就是標準的「五鬼搬運」、「議會通過這項轉投資案就是對不起市民」。

謝彰文、黃婉如議員等人認為，區區4頁報告要議員背書，藐視議會！

國民黨籍市議員詹江村、舒翠玲、魯明哲、劉茂群、林正峰、謝彰文、徐玉樹、李柏坊、陳美梅、梁為超、黃婉如、楊朝偉等人，要求持股比例變更為市府51％、光世代49％，或由市府自行投資興建招商，「難道市府沒能力嗎？」

桃園航空城公司總經理許又銘表示，投資案主要是參考南港軟體園區開發模式發展，由中央出資地方出地，但又遭砲轟「桃園亞矽創新公司並非中央單位，而是私人企業」。

光世代建設公司董事長陳光雄說，他們是上市公司，受到交通部及行政院監督，嚴格程度不亞於地方政府監督，如有機會參與，目標希望投入足夠的產業升級及創投部分。

藍營砲火猛烈，縱使民進黨籍議員頻頻緩頰，也難抵將撤案重審命運。

(中時 )