60年來首見路祭法會 大雅區橫山里求平安

大雅區橫山里舉辦路祭法會，民眾虔誠祈求地方平安。（王文吉翻攝）

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台中市民政局長游湧志（右三）擔任主祭官，市議員吳顯森（右一）、橫山里長張聖河（右二）、大雅區長林華彬（右三）、大雅區農會總幹事林國永（左二）皆出席法會。（王文吉翻攝）
大雅區橫山里路祭法會備有300桌祭品，場面盛大。（王文吉翻攝）
大雅區橫山里路祭法會備有300桌祭品，場面盛大。（王文吉翻攝）
台中市民政局長游湧志（右三）擔任路祭法會主祭官。（王文吉翻攝）

台中市大雅區第四公墓道路蜿蜒，近年離奇車禍頻傳，大雅區公所為撫慰亡魂，祈求鄉親出入平安，6日於橫山里舉辦「祈安消災路祭普施大法會」，現場備有300桌祭品，場面盛大，也是當地60多年來規模最大的路祭法會。

法會由台中市民政局長游湧志擔任主祭官、大雅區長林華彬率公所主管陪祭，市議員吳顯森、橫山里長張聖河、大雅區農會總幹事林國永皆出席法會，並有橫山里地方仕紳及數百位里民參與祭祀，法會隆重莊嚴。

橫山里長張聖河表示，橫山里第四公墓墓區遼闊，道路蜿蜒，坡度變化甚大，過去幾十年來未曾辦理過普渡法會，近日發生多起離奇車禍事故，造成里民恐慌。

日前市長林佳龍與大雅里里長進行座談時，張聖河當面建議辦理路祭法會，獲得林佳龍的支持，隨即號召里民準備了300桌祭品，以祈福撫慰人心，超渡國軍陣亡將士、水陸孤魂、普渡眾生，祈求冥陽兩利、合境平安。

(中時 )

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