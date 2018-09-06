內政部籲新北檢討社會住宅應課徵地價及房屋稅減免自治條例

2018年09月06日 15:59 中時 張理國

新北市府市政會議日前通過自治條例草案，擬將社會住宅房屋、地價稅率減半、包租代管減30%，公益出租人則按自用住宅稅率優惠，但不會歸零。內政部呼籲新北市政府重新檢討自治條例，對於政府直接興建社會住宅能免徵地價稅及房屋稅、包租代管社會住宅地價稅及房屋稅參照自用住宅稅率，並溯及自住宅法修正施行日施行。

內政部表示，目前桃園市、台中市、台南市及高雄市業依住宅法規定，完成地價稅及房屋稅賦稅優惠自治條例制定，台北市自治條例草案正送議會審議中，其中直接興建社會住宅的地價稅及房屋稅，都採免徵，另包租代管社會住宅之地價稅及房屋稅亦多參照自用住宅稅率，並溯及自住宅法修正施行日施行。

但目前新北市政府的「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例(草案)」，包租代管社會住宅僅減徵30%，房屋稅稅率為1.68%(自用住宅稅率1.2%)及地價稅為7‰(自住用地為2‰)，內政部認為，對於已配合計畫參加包租代管的房東，恐因差別比較造成解約潮或是租約到期不參加後續計畫；對於未參加的房東，則不利說服參加，或是將稅賦轉嫁予房客，造成租金負擔加重。

另外，內政部也說，新北市直接興建社會住宅僅減徵50%房屋稅(從2.4%減免為1.2%)及地價稅(從10‰減免為5‰)；目前新北市新莊新豐青年社會住宅、永和秀朗派出所及青年社會住宅等已完工招租，及中央新村北側青年社會住宅、三峽國光青年社會住宅等興建中的社會住宅，依照相關規定，每年仍應繳地價稅及房屋稅，也造成市府住宅部門的財務負擔。

內政部指出，林口世大運選手村社會住宅此次開放2500戶招租，於今 年7月2日至 8月15日受理申請，共計5947件申請書；而租金(含管理費)依申請者身分、房型及坪數而有不同，優先戶落在5500至1萬6600元，約市價64折以下、一般戶落在6,500至2萬元，約市價8折以下，以照顧新北市市民。若依新北市政府目前草案，未來中央每年需繳交約1億元稅金給市府，約占租金收入2成，將造成中央協助市府照顧愈多市民，卻要繳愈多稅給市府的不合理情況。

內政部表示，為利永續經營社會住宅，減輕政府直接興建社會住宅財務負擔，並長期提供民眾以較低廉租金入住社會住宅，建請新北市政府及新北市議會基於中央地方合作照顧市民立場，能免徵地價稅及房屋稅；包租代管社會住宅地價稅及房屋稅參照自用住宅稅率訂定並溯及自住宅法修正施行日施行。

(中時 )