深坑美食票選好禮大放送 加碼再辦臉書抽獎活動

深坑美食票選好禮大放送 加碼再辦臉書抽獎活動

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中時電子報
綜合報導

新北市深坑的豆腐遠近馳名，很多在地美食更是膾炙人口，至於近年來舉辦的多福宴，更成為國內外饕客高度關注的活動。今年在多福宴之前，深坑在地12家知名餐廳共計推出24道經典與創意料理，舉辦網路票選活動，獎品相當豐富，引起廣大迴響。除此之外，新北市經濟發展局更共襄盛舉，在本身臉書推出抽獎活動，吸引許多民眾踴躍參加。

今年的多福宴強調「經典再現，跨界創新」，由12家深坑知名餐廳推出的24道經典與創意料理，並且分為前菜、主菜、湯煲與甜點四大類，民眾可以在這四大類之中，分別選取一項最能吸引自己的菜色，就能參與抽獎。獎品相當豐富，包括迷你食物調理機、手持式掛燙機、歐姆龍體重體脂計、日式黑金剛炒鍋等，還有200份價值100元的深坑消費券，這種消費券在深坑商圈使用，視同現金，可以用來購物或餐飲，目前票選活動已經開始，預計在10日結束。

由於深坑豆腐一向以鹹食料理為主，今年除了重現經典美食之外，更強調跨界創新，尤其是開發豆腐甜點，這其中包括了歐里人文的「豆腐奶酪」與「深坑碳烤豆腐冰淇淋」，寶桂的店之「豆腐麻糬」與「芒果藏心慕思」，賺錢湯的「賺錢湯」與「鮮草奶凍」，還有五號烘焙坊的「豆腐提拉米蘇」與「黃金白玉豆腐佐墨爾本黑森林」，而這些創意深坑豆腐甜點，不但美味獨特，更會顛覆一般人對豆腐的刻板印象！

由於豆腐甜點極具創意，因此除了深坑美食票選活動之外，新北市經濟發展局也配合在自身臉書「來趣新北金發局」上推出了抽獎活動。想要參加的民眾，請先上票選活動網站投票，再前往「來趣新北金發局」FB粉絲專頁按讚，之後留言tag 2位好友，並說出票選活動8道甜點中自己最想吃的，例如「@張阿魯 @鄭阿好我最想吃豆腐提拉米蘇」，最後公開分享貼文，就能參加抽獎。活動時間由即日起至9月9日，獎品為7-11禮券200元，共計20名，有興趣的民眾千萬要把握機會。

(中時電子報)

新北市經濟發展局臉書：來趣新北金發局

票選活動網址
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