將取代葉俊榮？范巽綠強調：我從沒想當部長

2018年09月06日 16:07 中時 林宏聰

即將接任教育部政次的范巽綠6日下午出面接受媒體訪問，針對外界猜測她將監督拔管，她說目前不會表示意見，但希望案子別拖延台大發展；此外，有人形容她是「備位部長」，隨時可能取代葉俊榮，范巽綠直言會當個沒有太多聲音的政次，並強調「從來沒有意願做部長！」

針對管中閔台大校長案，范巽綠說，現在不會做任何意見表示，因為教育部、行政院已做了很多程序處理，希望盡快有社會能接受、合於法制面的結果，她強調，大家也期待案子不要拖延了台大、台灣高等教育的發展，她很期待能有好的解決方向。

外界形容她是「備位部長」，她說，千萬不要這樣想，她和部長是老朋友了，彼此有很好的信任關係，她更已經界定清楚，做為政務次長最好不要有太多聲音，而是應該協助將內部組織文化重新帶起來，讓政策推動在中央、地方有很好的銜接。

范巽綠強調，她輔佐過曾志朗、黃榮村、杜正勝等3位教育部長，接下來的葉俊榮是第4任，「我從來沒有想做部長，完全沒有這個意願」；范巽綠說，照她的人生規畫，應該今年底退休、回歸家庭，但現在還是犧牲掉與家人相處的時間，及想出去旅行、閱讀的想望。

至於外傳她會倉促辭職，是因與市府關係緊張，她大笑說，她會解釋成「世代差異」，她跟花媽同個世代，花媽一直培養新世代，新世代有他們的經驗、做事方式，「我也有我的」，所以和新世代團隊不是經常一起討論事情，但相信雙方相處沒有問題，選在此時北上，單純是因為已答應葉俊榮，在亞運結束後盡快上任，以銜接即將到來的立法院開議。

范巽綠表示，正在忙著打包行李，7日將會北上，下周一正式上任。

(中時 )