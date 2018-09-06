2011年感動夜 中華男足戰大馬明晚重演

2018年09月06日 15:53 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

2011年7月3日，中華男足在近16000名觀眾面前以3比2打敗馬來西亞，仍因客場進球無緣晉級下一輪的世足資格賽。那場堪稱點燃近年男足熱潮的感動之夜，明晚7時將在台北田徑場的國際友誼賽重演經典。

「大家來看我吧，」中華男足隊長陳柏良在記者會上感性的說：「好久不見了，我想念大家了！」

中華男足隊長陳柏良出席與馬來西亞友誼賽的賽前記者會。（中華足協提供）

陳柏良在7年前的那場比賽製造多顆12碼球，但「有感」的不只是中華隊，還有當時以助理教練身分隨隊，這次已是大馬教頭的陳清和。

「這是我第二次來台灣比賽，當時我們主場贏2比1，在台北輸2比3，」陳清和表示，台灣男足近年進步神速，之前在亞洲盃資格賽打敗新加坡，「還有贏巴林那場，是我看過台灣的最佳比賽。中華隊陣中包括右翼陳浩瑋、隊長陳柏良、土耳其歸化前鋒朱恩樂、後衛殷亞吉以及守門員，都非常出色。」

7年前的台馬大戰，是大馬藉客場進球規則晉級，但馬來西亞目前世界排名跌到171，中華男足則是125名。不過在剛結束的雅加達亞運，大馬U23代表隊小組賽竟以2比1氣走英超球星孫興慜領軍的南韓，直到16強才以0比1輸給後來奪銀的日本，中華隊則是4戰盡墨。

「我們U23的表現當然令馬來西亞足球相當振奮，這次也有8個亞運成員來台灣踢這場友誼賽。」陳清和說。

馬來西亞國家隊教頭陳清和強調與中華隊這場友誼賽不好踢。（中華足協提供）

以顧問身分出征亞運的中華男足英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）則說，亞運代表隊首戰踢平實力差距很大的巴勒斯坦，表現很棒，次役對地主印尼也踢了70分鐘好球。

「但畢竟只休息1天對上地主隊，後兩場比賽則是恢復不及，也沒力了。」懷特指出，整體而言中華隊是有一些值得期待的年輕好手，但亞運對手幾乎國內都有職業聯賽，「在聯賽水準較低的環境下，我們如何期待自己的球員去和世界級的對手競爭？了不起就是踢出一場好球了。」

中華隊這次旅外好手除了殷亞吉因中甲賽事缺席，陳柏良、陳浩瑋、溫智豪還有17歲的「甜甜圈弟」沈子貴全都入列，資深前鋒吳俊青也歸隊。陳柏良說：「感覺得出亞運球員回來有些失落，拿下勝利當然是找回自信的最佳方法，希望明天球迷進場替我們加油打氣！」

(中時電子報)