2011年感動夜 中華男足戰大馬明晚重演

中華男足隊長陳柏良（左）與英籍教頭蓋瑞懷特於賽前記者會合照。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／台北報導

2011年7月3日，中華男足在近16000名觀眾面前以3比2打敗馬來西亞，仍因客場進球無緣晉級下一輪的世足資格賽。那場堪稱點燃近年男足熱潮的感動之夜，明晚7時將在台北田徑場的國際友誼賽重演經典。

「大家來看我吧，」中華男足隊長陳柏良在記者會上感性的說：「好久不見了，我想念大家了！」

中華男足隊長陳柏良出席與馬來西亞友誼賽的賽前記者會。（中華足協提供）

陳柏良在7年前的那場比賽製造多顆12碼球，但「有感」的不只是中華隊，還有當時以助理教練身分隨隊，這次已是大馬教頭的陳清和。

「這是我第二次來台灣比賽，當時我們主場贏2比1，在台北輸2比3，」陳清和表示，台灣男足近年進步神速，之前在亞洲盃資格賽打敗新加坡，「還有贏巴林那場，是我看過台灣的最佳比賽。中華隊陣中包括右翼陳浩瑋、隊長陳柏良、土耳其歸化前鋒朱恩樂、後衛殷亞吉以及守門員，都非常出色。」

7年前的台馬大戰，是大馬藉客場進球規則晉級，但馬來西亞目前世界排名跌到171，中華男足則是125名。不過在剛結束的雅加達亞運，大馬U23代表隊小組賽竟以2比1氣走英超球星孫興慜領軍的南韓，直到16強才以0比1輸給後來奪銀的日本，中華隊則是4戰盡墨。

「我們U23的表現當然令馬來西亞足球相當振奮，這次也有8個亞運成員來台灣踢這場友誼賽。」陳清和說。

馬來西亞國家隊教頭陳清和強調與中華隊這場友誼賽不好踢。（中華足協提供）

以顧問身分出征亞運的中華男足英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）則說，亞運代表隊首戰踢平實力差距很大的巴勒斯坦，表現很棒，次役對地主印尼也踢了70分鐘好球。

「但畢竟只休息1天對上地主隊，後兩場比賽則是恢復不及，也沒力了。」懷特指出，整體而言中華隊是有一些值得期待的年輕好手，但亞運對手幾乎國內都有職業聯賽，「在聯賽水準較低的環境下，我們如何期待自己的球員去和世界級的對手競爭？了不起就是踢出一場好球了。」

中華隊這次旅外好手除了殷亞吉因中甲賽事缺席，陳柏良、陳浩瑋、溫智豪還有17歲的「甜甜圈弟」沈子貴全都入列，資深前鋒吳俊青也歸隊。陳柏良說：「感覺得出亞運球員回來有些失落，拿下勝利當然是找回自信的最佳方法，希望明天球迷進場替我們加油打氣！」

(中時電子報)

羽球》快筆記！ 戴資穎9／8高雄… 羽球》台北公開賽挑戰三連霸 周…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。