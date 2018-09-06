羽球》台北公開賽挑戰三連霸 周天成：一步一步來

亞運男單銀牌周天成，將在10月2日開打的中華台北羽球公開賽，挑戰三連霸。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

YONEX 2018中華台北羽球公開賽，將於10月2日到7日在台北小巨蛋進行，亞運女單金牌戴資穎、男單銀牌周天成、男雙銅牌李洋/李哲輝，以及男單王子維、女單白馭珀、混雙組李佳馨/王齊麟等台灣好手都會參加，其中周天成要挑戰台北公開賽男單三連霸，他認為就是一步一步來，維持好自己的狀況，才能衝擊冠軍。

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台北羽球公開賽連續13年由羽球裝備品牌YONEX冠名贊助，今年總獎金高達50萬美元，創下賽會紀錄，也是比賽連續6年由中華民國羽球協會和台北市政府共同主辦，今年10月2日到4日比賽前三天開放免費進場，10月5日到7日需購票進場，每日票價分別是台幣300元、600元、800元。

被問到對台北公開賽尋求三連霸的準備，周天成回應：「就是一步一步來，面對每個對手的狀況都不一樣，我就是盡量維持好自己的狀態，才能夠去衝擊冠軍。我也認為應該要把我們選手自己的態度展現出來，為這片土地奮戰，就是盡量做好本分、捍衛主場。」

而周天成結束雅加達亞運後，直到10月初台北羽球公開賽錢，還有不少活動、比賽要消化，8日晚上亮相體育表演會秀球技，9日清晨參加路跑活動，當天出發前往日本參加11日開打的日本公開賽，接著還有中國公開賽、韓國公開賽，再來是台北公開賽。

短時間內一連征戰四站比賽，周天成表示，主要把心態擺正，參加比賽就是全力以赴，2012年他也曾在歐洲一連參加六站比賽，「雖然打比較多比賽會疲憊，但是當選手就要挺住壓力，自己也要適時調養，場外也要做些額外訓練維持狀態，重點還是要預防受傷。」

(中時電子報)

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