監製于正親口爆《延禧2》主演是電影大咖 網驚呆猜是「她」！

于正證實年底開拍的新戲主演是「電影大咖」，章子怡成了網友心目中的大熱人選。(取材自《延禧攻略》微博、稀土部隊微博)

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中時電子報

名製作人于正所監製的宮廷劇《延禧攻略》在兩岸掀起追劇潮，雖日前已播出完結篇，然話題仍持續延燒，于正昨在微博親口曝光好消息，《延禧》確定將拍續集，他甚至針對女主角的部份給出兩大提示，讓網友聞之欣喜若狂，紛紛猜測章子怡、鞏俐可能接力主演《延禧》續集。

夯劇《延禧》播畢然話題仍不間斷，眼見戲迷熱情不減，監製于正也沒閒著，這兩天他一連在微博貼出多張照片，曝光自己正研讀相關書籍並研究中國戲曲老飾品，強調自己「喜歡中國文化」，隨著製作的劇熱播，感覺自己肩上承載了

濃濃的使命感，親口洩「新劇籌備中，年底開機」，網友聞言紛紛猜測是要拍《延禧攻略》續集，為此感到興奮不已。

于正親口表示年底將開拍新劇的消息，在網路上炸開了鍋，狂猜《延禧》續集即將開拍，而po文底下也湧現詢問潮，紛紛追問他關於角色的問題，于正也正面給予回答，表示主演是「一直紅的電影大咖+中國公認演技派女主+你們都猜到了的……」。

于正的回應給予粉絲很大的想像空間，進而掀起「猜謎潮」，許多人猜測主演過眾多好萊塢院線片的「國際章」章子怡，可能隨風潮回鍋小螢幕，另精湛演技深獲各界肯定的鞏俐也被點名，而去年以《七月與安生》拿下金馬影后的周冬雨，同為眾人眼中的大熱門人選，至於男演員部分，陳坤、梁朝偉進了戲迷心目中的夢幻卡司名單之列，然于正同時也給了一個讓人直呼可惜的消息，那就是跟魏瓔珞有緣無份的「富察傅恆」許凱，不會餐與演出。

(中時電子報)

《延禧》監製于正給出新戲主演演員提示。

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