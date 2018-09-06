台南水災戶總統府前揮刀亂舞 被憲兵壓制喊愛蔡英文

老家在台南永康的男子林重光，6日欲闖總統府被捕送辦。〔謝明俊攝〕

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林重光持用一把香蕉刀企圖攻擊憲兵被捕。〔警方提供〕
老家在台南永康的男子林重光，6日欲闖總統府被捕送辦。〔謝明俊攝〕

老家在台南的53歲男子林重光，疑因不滿執政黨對台南水災救災不利，5日曾前往總統府陳情，府方曾派人出面接受陳情，6日上午，林某再度出現在總統府後方，假藉向憲兵問路，抽出一把香蕉刀朝憲兵揮舞，當場被憲兵制令送交中正一分局介壽所，詢後，警方將他移送時，媒體詢問林某要蔡英文說什麼？林當場回答「我愛她！」

男欲闖總統府攻擊女憲兵 當場遭壓制

警方調查，林重光家住在台南永康，多年前離家北到雙北地區打零工，曾當過工地人，近來則在新北市一家環保公司上班，住在公司的宿舍，林某因染有酒癮，曾犯過多起妨害公務、公共危險前科，都是因為酒醉鬧事引起。今年5月間，他才在一家便利商店內酒醉鬧事，被警方逮捕送辦。

6日上午11點12分左右，林某徒步走到總統府後側的北市貴陽街、博愛路口時，林某向路口憲兵詢問「總統府怎麼走？」隨即拿出一把割香蕉的小鐮刀，作勢向在場一名吳姓女憲兵揮舞，但隨被趕來支援的憲兵們制伏，送交轄區中正一分局介壽所偵詢。

據悉，林重光永康老家在這次823水災中也遭淹水，林應是為此不滿，才想到總統府發洩不滿。5日，林重光就曾到總統府陳情，府方也有派人出面接受陳情，6日，林重光再度現身總統府，還隨身帶著香蕉刀，企圖攻擊憲兵，研判可能是前一天林重光到總統府的陳情行動，未讓他滿意，才會在6日再度前往總統府。

警方經完成偵詢後，將林重光依妨害公務、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方將林押離派出所時，守候媒體詢問林重光見到蔡英文要說什麼？林重光竟回答：「我愛她！」

(中時 )

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