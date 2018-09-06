展現台灣綠建築成功經驗 內政部10月舉辦國際研討會

2018年09月06日 16:08 中時 張理國

內政部部務會報下午聽取建築研究所「2018環亞熱帶創新低碳綠建築國際研討會籌辦情形」報告，部長徐國勇表示，台灣建立的EEWH綠建築評估系統是亞洲第1、全球第4個上路的評估系統。，到今年8月底已有7317件申請通過認證，認證數量僅次於美國LEED系統，為全球第2，期勉建築研究所藉由這次10月的國際研討會，積極向國際展現台灣綠建築推動成果。

建築研究所將於10月14日起，在國立台灣科技大學國際大樓會議廳舉辦為期4天的「2018環亞熱帶創新低碳綠建築國際研討會」(2018 Conference on Innovative Low-Carbon and Green Buildings in Subtropical Area)，研討會將邀請國際重要組織代表來台發表專題演講，包括世界綠建築協會（WGBC）主席戴禮翔博士、國際永續建築環境國際倡議組織(iiSBE)執行長Nils Larsson先生，及國際知名學者德國卡斯魯大學Thomas Lutzkendorf教授、日本東京理科大學Inoue Takashi教授、美國波莫納加州州立理工大學吳和甫教授、國際建築研究聯盟(CIB)W062共同主席Lynne Jack教授等，針對氣候變遷調適、綠建築政策、永續性評估等宏觀議題提出前瞻性的策略，以提升台灣能見度及瞭解國際最新發展趨勢。

內政部進一步表示，這次國際研討會也將首次針對在東南亞設廠的台商企業頒發境外版綠建築標章，協助提升企業環保永續形象，以爭取國際大廠合作機會。此外，為分享台灣推動綠建築經驗，建築研究所長王榮進將發表「台灣綠建築推廣：當前發展與未來展望」，並規劃綠廠房和優良綠建築2個特別場次，邀請台積電、台達電、日月光等國際大廠及國內具代表性之優良綠建築設計者，介紹其卓越之綠建築設計案例，並分享推動綠建築之成功經驗。

內政部指出，「2018環亞熱帶創新低碳綠建築國際研討會」，除有許多重量級的國際組織貴賓及專家學者參與外，也邀請到全球十多個國家的代表共同與會，是近年我國在建築領域最大型的國際研討會，歡迎國內、外建築相關領域之專家學者、從業人員等踴躍報名參加，國際研討會相關訊息可至活動官網(http://www.2018ilcgb.tw)查詢。

(中時 )