開放俄羅斯免簽 張學舜：對台灣觀光幫助很大

2018年09月06日 16:24 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

政府今宣布開放俄羅斯來台觀光旅客免簽證的大利多消息，積極奔走爭取這項簡化俄羅斯旅客來台觀光手續的圓山飯店前仼董事長張學舜表示，此對台灣觀光助益非常大，將成為台灣觀光產業新藍海。

根據資料顯示，2017年俄羅斯來台旅客僅9226人次，且以商務為主，而亞洲其他國家，如赴越南57.4萬人次、泰國134萬人次、香港也有50萬人次，被當時還是圓山大飯店董事長的張學舜相中，認為俄羅斯是值得開發的市場。

張學舜於今年3月派總經理楊守毅，前往俄羅斯首都莫斯科參加旅展時，拜訪多家旅遊業者時，多數業者提出申請入台簽證手續繁瑣、時間冗長的問題。張學舜獲知後立即向政府相關部門反應。

政府今天宣佈俄羅斯旅客入台觀光免簽證措施，張學舜說，是對俄羅斯旅客到台灣旅遊的很大進展，也是台灣觀光業界開發俄羅斯旅客來台的大好消息。台灣將成為俄羅斯人新興旅遊勝地的新選項。

儘管張學舜已於日前升仼台北101董事長，圓山大飯店仍將在9、10月邀請四個陣容龐大的俄羅斯踩線團來台灣踩線。俄羅斯旅遊業者也準備來台體驗溫暖的陽光、人情味、青山、綠水、浪漫休閒海灘，以及佳餚美饌、豐富又多樣的水果，同時也將大力在俄羅斯推廣台灣觀光行程。

圓山大飯店今年4月曾舉行俄羅斯美食文化節，邀請台俄協會及各大學俄語系系主任、畢業生、學生參加活動，同學將可學以致用。

據了解，今年9、10月將有Fregat Aero（海嵾威旅行業者）、Quintatour（莫斯科旅行業者）、Chuna Travel（莫斯科旅行業者）、KBC Communication（莫斯科行銷顧問公司邀請莫斯科及遠東地區旅遊業者、媒體及部落客）等四踩線團來台，圓山大飯店將與台灣觀光業界攜手一起迎接首波俄羅斯旅客。

(中時電子報)