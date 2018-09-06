「柯P認同卡」很少人簽？ 柯文哲坦言：只有個位數

2018年09月06日 16:19 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲日前推出「柯P認同卡」，羅列出16項政治價值，要求參選人簽署才能與他合照、同台，不過推出後爭議不斷，還有不少「柯友友」拒簽，被質疑策略失敗。柯文哲6日在議會坦言，好像沒幾個人簽，只有個位數，反正本來就只是趁機宣傳理念而已，也藉此擋掉很多不認識的人。

議員王欣儀今在議會質詢指出，柯P認同卡推行成效不佳，會不會覺得招募柯家軍失利，若參選人不簽還能幫他們站台嗎？

柯文哲說，其實本來就是趁機宣傳自己在北市做了什麼，友很多不認識的人突然冒出來要合照，現在一張卡就擋住了。他強調，現在會盡量避免競選總部站台活動，這種比較政治性，但如果一般活動，有遇到就遇到。

由於柯P認同卡最後一項是不包工程、不收回扣，柯文哲曾說光這條就會「嚇跑很多議員」，王欣儀詢問，如果柯知道有人包工程、收回扣，應公開叫選民不要投，怎麼會包庇議員？對此柯打太極說，不是啦，是外縣市的人啦，外縣市很多不認識的人找他，讓他覺得很頭痛。

議員鍾小平追問，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩在發放敬老金觀點與柯不同，未簽認同卡，時代力量議員參選人林亮君也沒簽，柯照樣幫忙站台，他質疑這樣標準在哪？另外，他要柯現場快問快答，徐欣瑩跟楊文科希望誰當選？柯立刻回「徐欣瑩」，鍾又問林亮君跟王世堅（柯黑議員）希望誰當選？柯文哲哈哈大笑說，這不用講你就知道了，下一題。

(中時 )