蔬果產銷失衡價格崩盤 監委令農委會改善

2018年09月06日 16:32 中時 鄭舲

今年上半年高麗菜、洋蔥、大蒜、香蕉、鳳梨等農產品陸續發生生產爆量、價格崩跌，導致農民慘賠。監察院昨通過監委江綺雯、林雅鋒的調查報告，認為農委會長期未落實生產目標、產銷失衡，調控機制明顯失靈，農委會應檢討改善。

江綺雯、林雅鋒調查發現，農委會雖然每年訂定農業年度生產目標，但長期以來未落實執行，導致部份大宗蔬菜或敏感性作物的生產目標面積、目標產量與結果有極大差異。例如2014年的洋蔥實際產量比目標產量多42.9%，2015年香蕉的實際面積比生產目標面積多出28.1%等。

江綺雯說，對於產銷失衡，農委會都推給天氣，說是氣候穩定導致蔬菜生長加速。事實上農糧署在2004年就以建立預警預測機制，但超產預警只是提醒性質，沒有強制效果，應研擬遵循預警誘因，以提高農民配合意願，才能有效從源頭管控產量，發揮預警功能。

江綺雯提及，我國蔬菜交易經由批發市場通路占比超過50%，其中台北農產運銷股份有限公司轄管的台北果菜批發市場占比高達17%，且該市場決定的價格具有影響力，一旦產銷失衡，就會造成蔬菜價格劇烈波動。農委會應擴大各種運銷管道，以分散蔬菜集中交易風險及提高農民收入；此外，也應加速建置冷鏈系統，以利調節供需失衡，穩定農產品價格。

江綺雯也提到，農糧署為調查農情，有效掌握農作物種植面積及產量資訊作為產銷預警及調控依據，都是運用行動載具以人力進行現勘調查，但踏勘次數有限的情況下，無法完整掌握農作物種植變化。而農委會農業試驗所以航測、遙測影像判讀，就不受地形交通限制，且少量人力就可達成。但過去兩年農試所各提供46及30項遙測影像判釋資料，農糧署只採其中2至3項，農委會應督促農糧署加速整合運用遙測資訊，互補人工與遙測調查不足之處。

(中時 )