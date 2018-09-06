雖然美國國會情義相挺 自己的國家還是要自己救

2018年09月06日 16:22 中時電子報 劉屏 ／華盛頓電 ／華盛頓電

我國駐美代表處領務組揭牌後，領務組同仁合影。右三為領務組長周道元，右四為駐美代表高碩泰，右五為副代表黃敏境。（劉屏攝）

我國駐美代表處領務大廳裝修完成，駐美代表高碩泰向新聞界說明。（劉屏攝）

中華民國駐美代表高碩泰5日在華府表示，自己的國家自己救，自己的邦交自己鞏固，政府與人民竭盡所能維護國家最大利益，不因美國國會的大力支持而有任何鬆懈。

駐美代表處舉行領務組掛牌揭幕儀式，高碩泰在回答媒體提問時，一方面對美國的友台誠意表達感謝，一方面表達堅定信念。

前一天，選自科羅拉多州的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）與3位同僚共同提出跨黨派議案，要求美國行政當局協助台灣維繫邦交。這3位分別是盧比歐（Marco Rubio，共和黨，佛羅里達州）、梅南德茲（Robert Menendez，民主黨，新澤西州，曾任參議院外交委員會主席）、馬基（Ed MArkey，民主黨，麻薩諸塞州）。議案全稱為《2018年國際保護及強化台灣邦交國倡議法》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）。這幾個字的第一個字母合起來是「TAIPEI」，即「台北」，因此法案簡稱《台北法案》（TAIPEI Act）。

根據草案內容，國會要求行政部門以具體作法協助台灣鞏固邦交，並應在法律生效後90天內向國會報告美國的各項作為，且以後每半年都應向國會報告一次。草案規定，美國行政部門應與相關國家交涉，促使他們維繫與台灣的邦交或加強非官方關係。如有國家採取對台灣不利之行動，美國可降低與這些國家間的外交關係，亦可暫停或減少美國對其援助。

高碩泰指出，賈德納長期不遺餘力的支持中華民國。最近蔡英文總統過境洛杉磯，賈氏特地從家鄉科州趕至洛杉磯與蔡總統見面。前幾天，立法院長蘇嘉全到華府出席故參議員麥肯的追思儀式，賈氏也與蘇院長見面，討論共同關切的議題，包括中華民國在外交上遭遇的挑戰。賈氏告訴蘇，支持自由、民主的台灣，美國義不容辭，美國國會一定要清楚表達挺台之意，且這是兩黨一致的意願。

高碩泰表示，這項法案對台灣有非常正面的表述，鼓勵美國行政部門在台灣的國際空間、台灣與邦交國等方面支持台灣。高碩泰說，這項法案「鏗鏘有力，擲地有聲，我們表達誠摯的感謝」。他表示，這樣的重量級議員如此挺台，表達如此深厚的友誼，且是兩黨一致，在道德層面與實質層面都表達了堅定的友台態度。

高碩泰表示，北京當局掠奪性的作為，美國顯然有所警覺，所以華府的政策圈、智庫界、國會，氛圍已經轉變。但是，他指出，中華民國台灣對美關係，「是基於雙方共同的信念、價值、利益」，無論情況如何發展，美國與中國大陸之間的形勢如何變化，「我們竭盡所能，沒有任何鬆懈的空間」。他說，在提高警覺的同時，「對台美關係的現況與展望，我們依然保持樂觀」。

領務組與代表處在同一棟樓裡，但大門不同。代表處的大門比較明顯，因此要到領務組洽公的人士偶有跑錯門之事。5日所揭之牌，位在領務組門口，燙金的字體十分醒目。進門後的領務大廳也全面整建完成。高碩泰說，前來洽公的僑胞或外籍人士，可能很多年才來一次，也可能路途遙遠，別讓人家一來就跑錯了門。

(中時電子報)