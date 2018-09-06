李天生催生「光電風雨操場」要求老師年終慰問

2018年09月06日 16:22 中時 陳世宗

「照顧下一代、幸福永遠在！」市議員李天生6日質詢提出3大訴求，分別是催生「光電風雨操場」，提供課後照顧老師年終慰問及訂定大里國民運動中心回饋辦法；教育局長彭富源承諾配合辨理，課後照顧老師年終慰問，已獲市長同意，並正在簽辦中。

李天生說，政府推動非核家園並調整能源政策，其中再生能源比例加重為20％，目前有其他縣市學校配合推動設置「光電風雨操場」追求綠能發電，學校不需要出資，全部由能源廠商負責，並負擔未來20年維修營運，還可獲得租金回饋等，一舉數得值得參考學習。

李天生指出，中市各級學校都聘請課後照顧老師，協助照顧下課後的學童；他們並非編制內員工，只是領取鐘點費，全年無休沒有假期十分辛苦，卻沒有年終獎金，並不公平。大里國民運動中心訂109年完工啟用，地方要求提供回饋，以示公平，運動局應早日協調。

教育局長彭富源表示，將擴大辦理學校太陽能發電，上月底決標共有101所學校參加，未來將供應2000萬度電，減碳1萬2400公噸，10年可獲得2.2億元回饋，這種做法全台第一。中市約有2萬多國小學童需要辦理課後照顧，課後照顧老師約700─1000位，市府將提供年終慰問，感謝他們的付出。

運動局長王慶堂強調，大里國民運動中心回饋，該局已要求營運廠商和地方進行協商，將提供優惠措施，細節部分於確定後提出報告。

(中時 )