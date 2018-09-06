姚文智勸柯文哲「別森7」 籲辯論後來場拳擊賽

2018年09月06日 16:28 中時 郭建伸 、 范揚光

民進黨台北市長參選人姚文智。（郭建伸攝）

民進黨台北市長參選人姚文智（右）出席拳王爭霸賽宣傳記者會，並戴上手套與北市拳擊協會理事長郭枝來（左）比劃。（范揚光攝）

民進黨台北市長參選人姚文智下午受邀替「職業男女拳王爭霸戰」站台致詞。由於姚罕見戴上拳擊手套，媒體問他是不是象徵選戰要打倒對手？姚笑稱，他可以接受選戰有拳擊賽，開玩笑說「辯論後可以加一場」。談及台北市長柯文哲備詢爆粗口，姚則勸柯不要生氣，說可以把手套送他，「偶爾練一練，消消氣」。

中華民國拳擊發展協會今舉行記者會，宣傳月底將舉辦的「2018台灣首場金腰帶- 職業男女拳王爭霸賽」，除了姚文智受邀致詞，在亞運奪下獎牌的拳擊選手林郁婷、黃筱雯也分享拳擊運動的心路歷程。

記者會上主辦方特別準備黑色的拳擊手套，讓姚文智簽名，象徵姚在市長選舉將以黑馬之姿勝出。會後受訪時，姚也特別戴上拳擊手套，記者問他是不是要可以藉此打倒對手？他笑說辯論後可以「來一場」。

柯文哲今在議會備詢時，被問及是否要向北農總經理吳音寧道歉，氣到爆粗口「我Ｘ」，引發關注。姚文智則向柯喊話，「不要再爆粗口了」，並說要把手套送給他偶爾練練打拳，藉此消氣。

姚文智說，重點不在柯文哲生氣，而是果菜市場改建工程浩大，是影響半世紀的工程，但整個決策紊亂，沒有符合使用者需要，「公共決策在柯市長領導下亂成一團，爆粗口都變成小事」。

姚說，現在的討論程序沒辦法很流暢，也無法上達天聽，「天聽就是台北市的大家長」，討論有很拖扞格跟情緒，只看到粗口跟謊言，傲慢跟偏見。

媒體追問戴上拳擊手套是想把誰KO掉？姚說，不必談KO，選舉當然要勝出，需要不斷提出更好的政策，只要做為市長的人能夠讓程序公開透明，兼顧到地方未來的願景，這樣決策就會讓台北更好。

(中時 )