談器官移植爭議 柯P諷：連蔡正元跟簡余晏都交換靈魂了

2018年09月06日 16:42 中時 陳燕珩 、 鄭任南

葛特曼《屠殺》一書暗指台北市長柯文哲涉入大陸進行器官買賣，出版社負責人吳祥輝下午到台北地檢署告發柯觸犯殘害人群治罪條例。柯文哲今在議場強調，器官移植不是一個醫師可以胡搞瞎搞的，且針對這件事，連蔡正元跟簡余晏都能互換靈魂了，這世界實在很奇怪。

議員鍾小平今總質詢問柯，是不是民進黨推出一個打手，想殲滅他選市長的士氣。柯文哲說，繼續看下去就知道，他後面一定有人，只是那是誰。鍾追問，吳祥輝的靠山跟吳音寧是同一人嗎（暗指蔡英文）？柯回應，不曉得，但後面顯然有人。

鍾小平要他具體承諾，他不知道器官來自法輪功，也沒有去仲介器官買賣。對此，柯文哲強調，他當時是台大醫院醫師，不是在外面開小診所，他的病人都是台大醫院的病人，所以吳祥輝到底是在控告柯文哲，還是控告台大醫院？

他表示，在台大醫院工作，有沒有做大家都知道，器官移植不是一個醫師可以完成的，還要有助手、術後照顧等很多體系，並非一個人可以胡搞瞎搞。

由於4年前柯捲入器官買賣爭議時，被連勝文陣營緊咬，但曾任連勝文競選總幹事的蔡正元日前卻替柯澄清「沒這回事」；反倒4年前幫柯打選戰的前北市觀傳局長簡余晏稱自己心裡很沉重、很震驚。柯文哲今大酸兩人，直呼「連蔡正元跟簡余晏都能交換靈魂了，這世界真的很奇怪。」

(中時 )