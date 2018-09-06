登革熱防疫大漏失？819前至少兩人發病

2018年09月06日 16:42 中時 馮惠宜

台中市登革熱疫情大爆發，累計自819出現第一例後，累計全市9行政區已有46人確診，近日接連爆出有人8月3日、8月15就發病，被疑質是防疫大漏接，警覺性不足才讓疫情一發不可收拾，台中市衛生局長陳南松強調，在8月19日中市爆發第一例前很難究責基層醫沒警覺，加上這兩例症狀輕微，甚至患者本身都認為是小感冒。

台中市在8月19日爆出第一例本土登革熱感染病例，隨後出現大里開心農場群聚感染，疾管署發現北區一男姓8月3日已發病應為開心農場群聚感染首例，而太平新光里一名開心農場承租戶8月15日發病，歷多次疫調，近日才想起曾經出現小感冒症狀，一採血才發現是新光里首例，接連兩例漏失，也使得外界質疑，基層防疫警覺性不足。

陳南松強調，在819之前不會有人聯想到會是登革熱，不能究責是沒有警覺性，尤其目前台中市感染病毒型都侷限在第一型，其症狀相較其他病毒型別更為輕微，甚至有8成感染者無症狀，目前防疫重點是增加快篩院所，以及積極進行化學噴藥防治與孳生源清除。

衛生福利部台中醫院小兒感染科醫師陳敏恭證實登革熱第一型的感染症狀較輕微，他指出登革熱病毒有一、二、三、四型，其中第二型則比較嚴重，較易出現出血性登革熱症狀，另，登革熱病毒有一特性，一旦感染其中一型，再被帶有另一型病毒的病媒蚊叮咬，就較會引起過度的免疫反應，有更高的風險罹出血性登革熱。

(中時 )