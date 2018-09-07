台北》鍾沛君勤握每一隻手端出在地政見

2018年09月07日 07:06 中時 張立勳

前總統馬英九卸任後，搬回北市文山區老家定居，子弟兵前國民黨發言人鍾沛君投入大安、文山區市議員選戰，力拚馬前總統「故鄉」關鍵一席。馬英九特別以「資深居民」身分，專程陪著鍾沛君，從興隆路二段競選辦公室出發，徒步拜票，馬不只數度帶頭喊「鍾沛君凍蒜」，還跟支持者強調「支持沛君就是支持我，逐一懇託老鄰居們要挺鍾沛君。」

馬、鍾2人沿街拜訪店家，鍾沛君準備印有2人合照的「傳承」爆米花沿途發送，有趣的是，路人看到散步中的馬英九，多半是淡定微笑，彷彿馬是文山區「最自然的街景」。

隨後，2人在牛肉麵店用早午餐，馬英九好奇的問老闆小白「什麼是嘴邊肉」，鍾沛君立刻不計形象鼓起雙頰說「在這裡」，接著馬帶鍾前往自己平常用早餐的豆漿店用餐，還自爆最近比較少吃油條，「因為大姐不讓我吃」，鍾則說「總統飲食很聽家中女性的話」，馬英九則強調是為了控制體重維持健康。

拜票途經一家經營40年在地花店，隨扈提醒馬英九，這是平常訂花的店家，老闆看到馬英九立刻表示，總統一定再投馬一票，馬接著讚老闆「看起來不像40歲」，對方投桃報李回敬「總統也不像年快60歲」，鍾沛君馬上接話，「因為總統只有50幾歲」，旁人還來不及反應，馬不改幽默秒答「其實我上周剛滿30歲」，逗得眾人哈哈大笑。

被問到馬英九故鄉「參選爆炸」，鍾沛君表示，除了有馬的支持，她也會勤握每一雙手，結合過去新聞主播專業，端出在地政見，讓選民有記憶點，爭取認同。

(中時 )