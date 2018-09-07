貼心喵皇「皮皮」會幫主人整髮、梳貓頭

2018年09月07日 07:40 中時 胡健森

「皮皮」與「五二二」兩隻喵咪相互依偎休息。（李科彥提供）

「皮皮」正滿足地享用主人特地幫牠準備的貓草大餐。（李科彥提供）

「喵皇」天性愛乾淨，總會不時舔舐、整理自己的毛，但宜蘭有一隻可愛的公貓咪「皮皮」，在整理自己全身上下毛的同時，還會順便幫主人整理頭髮，讓額前頭髮已經日益稀疏的男主人雖然覺得貼心，卻也擔心「皮皮」的體貼舉動，會導致自己的頭髮掉的更快、更多。

「皮皮」其實是女主人藍凰華在3年多前領養回家的流浪貓，藍凰華說，自己其實比較喜歡「汪星人」，以前家裡大多是養狗，但自從多年前的某個颱風天，一隻流浪貓跑到住家門口，還趁著門打開時自己走入屋內，既然進了家門自己找主人，就不忍心往外丟，便成為家中的成員之一，並且取名為「菊菊」，也自此跟貓結下不解之緣。

雖然「皮皮」是女主人帶回家的，但卻跟男主人李科彥更親密，不僅經常跟前跟後地撒嬌，還會在理毛時貼到主人身邊，主動伸出舌頭細心地幫男主人舔舐額頭附近的頭髮；李科彥不禁笑說，誰說貓不貼心又高傲！家裡有潔癖的喵皇可是會幫自己做「貓式洗頭」及梳「貓頭」，只不過會有一點痛！

李科彥也特別買了一盆貓草當做「皮皮」的獎賞，有朋友打趣說，好飲兩杯的李科彥如果哪天臨時找不到酒伴，或許可以跟「皮皮」對飲，主人喝一小杯高梁酒，皮皮就吃下一口貓草，看看到底誰會先HIGH到翻、或者是誰會先「茫到倒下」。

這家人不久前又多了一個新成員，今年5月22日藍凰華騎機車時看到路邊有隻奄奄一息的小貓，並且還抬起頭望著自己衰弱地喵喵叫，不忍棄之不理的藍凰華只好趕緊找了一個紙箱將小貓裝起來，並請獸醫檢查治療，又買了一堆幼貓專用的奶粉、肉泥，就像照顧新生兒一般地細心照顧餵食，也順利讓小貓恢復健康，還依照撿到小貓的日期取名為「五二二」，如今「皮皮」、「五二二」兩隻貓相互作伴，與主人爭寵撒嬌，更為熱鬧有趣。

(中時 )