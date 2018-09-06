《時來運轉》歐洲國家聯賽亮相 開幕戰上演德法大戰

2018年09月06日 16:43 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

法國前鋒格里茲曼（右下）、登貝萊（左）在克萊楓丹的訓練基地備戰歐洲國家聯賽。（路透）

歐洲足聯全新端出的「歐洲足球聯賽」，將於台北時間7日凌晨粉墨登場，由新科世界冠軍法國vs.2014世足冠軍德國揭開序幕。這是「高盧雄雞」法國登基後，第一次以世界冠軍之姿出賽，德國則想擺脫世足慘敗陰影，踢出新的氣象。

「考量到立刻到來的挑戰，球隊必須做出一些改變。」德國教頭勒夫（Joachim Löw）說：「我們在國家聯賽有一些重要的比賽，得要做好準備，包括整合有經驗的球員和年輕的球員，這支球隊將會不一樣。」

德國在俄羅斯世足賽繳出1勝2負的糟糕成績，不但無緣16強，而且0比2輸給南韓，衛冕夢碎還在小組墊底。不過德國足協沒換總教練，勒夫上周也坦承他在世足賽中，「自大」的以為德國能靠絕對的控球優勢應付小組賽，導致兵敗。

德國在國家聯賽與法國、荷蘭分到A級第1組，首戰法國就沒有輕敵空間。只是德國陣容並沒有太大的改變，雖然世足遺珠薩內（Leroy Sane）獲得徵召，但他近況並不理想，最近一輪的英超也坐板凳。

德尚以世界冠軍教頭之姿，帶領法國出征歐洲國家聯賽。（路透）

法國教頭德尚（Didier Deschamps）則說，世界冠軍是一件很棒的事，他不會視為包袱，但球隊也必須繼續向前走。「德國雖然沒打進世足淘汰賽，但他們仍有非常強大的陣容。我們喜歡打這樣的比賽，德國是支強隊，我們得要保持專注。這是高水準的足球，你得要努力去贏每場球，持續挑戰自己。」

法國也維持世足班底，不過隊長洛里斯（Hugo Lloris）、二號門將曼丹達（Steve Mandanda）都缺陣，可望由第三號門將阿雷歐拉（Alphonse Areola）把關。

德、法上次在正式國際賽交手為2016歐洲國家盃4強，法國以2比0勝出。而法國最近4次作客德國，也繳出3勝1和的不敗紀錄。

(中時電子報)