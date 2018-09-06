金門吹起反賄選號角 QR CODE和LINE貼圖上路

2018年09月06日 16:45 中時 李金生

檢舉賄選專用QR CODE獲得超商、銀行、加油站和商店熱烈支持，連垃圾車也加入宣導行列。（李金生攝）

金門地檢署檢察長毛有增說明檢舉賄選專用QR CODE，期待有效打擊賄選歪風。（李金生攝）

金門高分檢檢察長費玲玲（前右四）、金門地檢署檢察長毛有增（前左四）頒獎表揚配合宣導的縣環保局、超商、銀行、加油站和商家。（李金生攝）

金門地檢署檢察長毛有增強調，今年查察重點在一般賄選手法外，也增加中資、幫派介入操作的情資。（李金生攝）

金門地檢署全面打擊賄選，檢舉賄選專用QR CODE獲得超商、銀行、加油站和商店熱烈支持，連垃圾車也加入宣導行列。檢察長毛有增表示，今年查察重點在一般賄選手法外，也增加中資、幫派介入操作的情資，期待反賄大家一起來，讓真正好人出頭。

就讀東華大學藝術創意產業學系4年級的何姸蓉，也為反賄選設計系列LINE貼圖包括「好膽麥造」、「母湯喔」、「反賄+1」，將在近期上架，協助檢調強化反賄宣導和成效。

檢方表示，透過檢舉賄選專用QR CODE建立的LINE官方帳號，群組內只有管理者可以和檢舉者對話，其他加入者彼此無法對話，也看不到檢舉者，希望科技的運用讓檢舉者獲得更有力保護，也有效增加檢舉案件的流量，讓金門選風有一個翻轉機會。

目前檢調接獲多起賄選情資，已透過反賄、打賄機制，申請上線監控，逐件審慎過濾中，至今已有3件正式立案。金門高分檢檢察長費玲玲、金門地檢署檢察長毛有增在今天QR CODE推廣記者會中，頒獎表揚配合宣導的縣環保局、超商、銀行、加油站和商家。

毛有增表示，金門地區小、人口少，當選門檻低、勝負差距小，競爭相對更加激烈，每逢選舉就賄聲賄影。同時也因為地方小，鄉親彼此認識，擔心身分曝光，而不願意檢舉，大大影響查賄成效，期待QR CODE檢舉賄選加入打賄行列後，有效檢舉獎金新台幣50萬到500萬元，今年可以順利發出。

(中時 )