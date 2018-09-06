桃市府：亞矽創新公司 中央地方合作具主導權

2018年09月06日 16:58 中時 甘嘉雯

針對桃園亞矽創新公司案，市府經發局表示，土地作價投資開發「亞洲‧矽谷─創新研發中心」，中央與地方合作並兼具主導權，創造就業機會，帶動地方產業發展。

經發局表示， 配合中央政策「亞洲．矽谷計畫」，設立創新研發中心，「亞洲．矽谷」為中央政府5+2產業政策之一，設立創新研發中心可以提高桃園市在產業研發的重要性，市府完成都市計畫變更程序，並於今年5月1日經內政部都委會第921次會議審議通過由文中三用地變更為第二種產業專用區。

根據計畫，基地預定開發為5G、AI、物聯網、AR／VR、大數據、工業4.0等新一代科技研發交流重鎮，成為支持青年創新創業、連結矽谷等全球知名科技大廠的核心聚落。

市府表示，投資案是參考南港軟體園區模式，創造就業及經濟產值，南港軟體園區臨近高鐵站及捷運站，「創新研發中心」條件與其相似，而南港軟體園區的總樓地板面積約18萬坪，創造2萬2000工作機會，年營收5800億元，而亞矽創新案創研中心總樓地板面積二期合計9萬坪，到達南港軟體園區的一半，預計可創造出想當可觀的工作機會。

市府強調，具主導性，中華電信出資金，地方出用地，市府不出資的前提下，航空城公司所持有股權比例將略小於光世代建設公司。

(中時 )