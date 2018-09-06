中部建商助成才 第4屆木工班拜師

2018年09月06日 17:03 中時 王文吉

業師回贈工具袋，象徵師長傾囊相授、成就專業。（王文吉翻攝）

業師贈送工具袋給學生，期望「青出於藍而勝於藍」。（王文吉翻攝）

12名學生在業師的帶領下，依序通過「規矩門」，寓意「師父引進門，修行在個人」。（王文吉翻攝）

「發願成才培育計畫」第4屆木工班在台中市東勢高工舉辦始業式。（王文吉翻攝）

由中部建商籌組的台灣行動菩薩助學協會，15年來共發出上億元助學金，超過萬名學生受惠，並創舉開辦「發願成才培育計畫」，第4屆木工班6日在台中市東勢高工舉辦始業式，共有12位學生拜師奉茶，由業師以「師徒制」的方式傳授工藝技術，培養工匠達人。

「入門拜師禮」由師長及業師帶領12名學生過「規矩門」，寓意「師父引進門，修行在個人」。學生並奉茶給師傅，師傅則回贈工具袋，象徵師長傾囊相授、成就專業，也期望學生「青出於藍而勝於藍」。

協會理事長陳志聲表示，「發願成才」計畫除提供援助學生的學雜費外，也透過業師直接教學，讓孩子學到最好的技藝，3年期滿通過協會及業師檢測之表現優秀者，也有機會獲得正式工作，達到改善學生家庭經濟、台灣精緻工藝得以傳承及企業找得到人才的三贏。

計畫主持人張麗莉指出，首屆學生已於今年6月畢業，有幾位投入職場工作，很得業師們的讚賞，第2屆及第3屆的學生們已在各工地實習，技術逐漸穩定且精進。

張麗莉表示，第4屆木作班仍維持夜間部正規課程，利用週一、四、五上午加入品格教育、美學養成及鍛鍊體能的課程。「發願成才」是個不容易的技職教育工程，匯集眾人力量才稍見成果，非常感謝木作的能將室內設計、詳賀有限公司、高點木業等，提供學生實習機會。

台中市教育局副局長許春梅表示，台灣行動菩薩助學協會推廣此計畫已邁入第4屆，結合產業及學校的需求，讓孩子能夠適性發展，成為業界所需之人才，並減少社會問題，實在是一件偉大的志業。

(中時 )