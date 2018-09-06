市議員質疑市府影視基地無法落實產業發展

市議員黃馨慧批中台灣影視基地，市府有能力生、沒能力養，青年創意築夢、靠自立自強！（陳世宗攝）

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中時

中台灣影視基地即將取得執照啟用，市府新聞局卻將其OT委外經營！市議員黃馨慧6日痛批，政府只蓋不養，要如何保障並落實產業發展？強調青年創業、人才培育，可能變成一場空！新聞局長卓冠廷說，除硬體建設，市府也辦理影視扎根教育計畫，希望藉此培育更多人才。

台中市議會6日進行教育文化業務質詢，市議員黃馨慧、江肇國、鄭功進等人均關心台中影視、漫畫產業發展。江肇國說，包括《生生》、《山的那一邊》、《引爆點》等電影都有到台中取景，都給予台中正面評價，可見台中在這方面相當努力。

黃馨慧表示，將近30億元硬體建築完工後，能不能落實培植在地人才、吸引劇組取景拍攝，最後達到振興影視產業目的？還是等軟硬體完工啟用後，市府出資興建的建築沒有經營能力，又OT委外民間公司經營，變成以商業運營為目的，讓台中文化藝術發展青年創意就職，仍然要靠自己「自立自強」？

黃馨慧指出，另結合「國家漫畫博物館」的中台灣電影中心，林佳龍市長也曾說過要「吸引更多人才來實現夢想」，如今卻變成「兼顧商業與藝術電影放映場域」，政府花費12.4億元，興建一座大型電影院後又委外經營，要如何提升影視產業發展？

卓冠廷強調，「中台灣影視基地」採「OT」方式辦理，未來將由「中影八德股份有限公司」進駐！為培育台中在地影視專才，中影八德公司規畫辦理影視扎根教育計畫，全年度8梯次；每年保留5個免費名額獎勵特殊條件學生，並將與中部大專院校合作，提供20個名額進行就業媒合。

(中時 )

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