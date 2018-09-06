全台唯一百年老欉麻豆文旦 新光三越提前預購

2018年09月06日 17:06 工商 李麗滿

南台灣豪雨影響文旦產量，新光三越提前預購全台僅存唯一一棵104年的文旦樹產出的「百年老欉麻豆文旦」，另取得台南柚園所種植的「68年老欉麻豆文旦」共限量300盒老欉文旦禮盒，獨家提供貴賓卡會員限定線上預購、線下取貨。

新光三越指出，百年老欉文旦不但肉多汁美味，甜度更達12~13度，全台這唯一一棵的百年老欉文旦產量僅有102盒，新光三越貴賓卡友自7日起可於APP線上預購、12日起到店以skm pay支付取貨。

目前全台柚農栽種文旦樹齡30年即稱老欉，5、60年已算少數，7、80年以上則相當稀少，為保有老欉文旦樹的珍貴和稀有性，柚農大多對外保密不公開，僅販售給老顧客。此外，經查全台百年文旦樹，多遭天災或病死，目前全台僅存的一棵百年文旦樹，為三代柚農傳承，樹齡104年。

百年老欉文旦外觀較小，表皮較不美觀，但肉質細幼、多汁美味，甜度達12~13度，較一般文旦甜度7~11度高出許多。百年老欉文旦樹今年產量預計約500台斤，由新光三越全數採購，僅提供貴賓卡卡友於APP線上進行全台獨家販售，柚農亦表示因文旦樹數齡高，對於未來是否還能有產量持保留空間。

而除了百年老欉文旦，68年老欉文旦樹為柚農自父親傳承而來，目前園區仍有26棵，今年產量幾乎已銷售完畢，新光三越亦取得204盒規劃販售。每個文旦禮盒皆附有生產履歷，品質安心安全。

(工商 )