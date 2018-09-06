通緝犯亞運授旗同框蔡英文 滑輪溜冰協會理事長蔣炳正落網

2018年09月06日 17:10 中時 謝明俊

中華民國滑輪溜冰協會理事長蔣炳正，因與前監委周哲宇等人共同涉嫌偽造債權，對北市知名中泰花園社區提出假扣押，被判有期徒刑１年４個月後，拒絕到案執行，台北地檢署於７月９日對蔣發布通緝，蔣炳正竟然還在８月１７日出席總統蔡英文替中華亞運滑輪代表隊授旗典禮，和蔡總統同框，台北市刑大偵３隊幹員６日下午在北市大安區逮捕蔣，移送北檢歸案。

據悉，蔣炳正目前除了擔任中華民國滑輪溜冰協會理事長外，還身兼中華奧會委員、亞洲滑輪溜冰總會副主席，對推展滑輪成為正式奧會比賽項目不遺餘力，去年我國舉辦世大運，將多項滑輪比賽項目列入，我國選手成績斐然，引起各界重視。

本次亞運也將滑輪比賽列入正式比賽中，蔣炳正也接到亞運主辦國印尼發給的正式參加證，但蔣炳正準備從桃園機場搭機時，因通緝案在身被移民署攔下禁止出國。

蔣炳正是因涉嫌夥同前監委周哲宇、前警官葉海瑞等人，共同偽造債權，對北市松山區中泰花園大樓聲請假扣押一案，遭法院判處有期徒刑一年四個月定讞，原本台北地檢署在今年５月間要拘提蔣炳正入監，但因未找到蔣炳正，因此檢方在７月９日正式對蔣發布通緝。

蔣炳正通緝在身，竟還參加８月１７日，總統蔡英文對亞運滑輪代表隊授旗典禮，和蔡總統框，事後此事被媒披露後，引發社會譁然。

台北市刑大偵３隊幹員在查知蔣炳正通緝在身後，展開追查，日前查出他住在北漢中街後，派員監控蔣的行方長達一天多，６日下午一點多，警方發現蔣炳正出現在台北市大安區ＳＯＧＯ百貨公司復興店地下樓，警方隨現身將他逮逮捕帶回偵詢。

據蔣炳正向警方供稱，他是因９月８日還要參加亞洲奧會改選行程，所以一直未到台北地檢署報到執行，詢後，警方將他移送台北地檢署歸案。

(中時 )