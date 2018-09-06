秋嚐旬味吃到飽！海陸盛典祭出萬里蟹、和牛壽司

50樓Cafe-萬里蟹。（Mega50提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

時序入秋，正是品味料理好時機！按照日文的「旬」，意思是回歸到質樸追求，就能嚐到食物的美味！秋高氣爽，在高樓景觀餐廳享用吃到飽自助餐，看美麗天際線，戰斧牛排、萬里蟹、澳洲精品和牛握壽司海陸料理大PK，生猛海鮮吧、精緻甜點、現榨果汁，海陸盛典吃得滿足也盡興！用舌尖恣意品嚐快樂人生！

50樓Cafe-巨無霸戰斧牛排。（Mega50提供）

吃到飽不一樣！全國最高自助餐廳「50樓Café」迎接秋季，特別從9月7日至10月31日規劃「海陸盛典」活動！陳俊杉主廚特選澳洲最高等級9+的Wylarah精品和牛，以其油花分布最均勻的牛小排部位，修筋去膜後，製成和牛握壽司，紅豔豔的肉質稍加炙燒，油潤噴香，與醋飯激盪出口齒生津、柔嫩欲化的華麗口感！

50樓Cafe-澳洲精品和牛握壽司。（Mega50提供）

使用澳洲穀飼肥育的帶骨肋眼戰斧牛排，這骨肉相連未分切的巨無霸牛排足足有六、七公斤重，醃漬香料12小時，再將抹醬刮下鋪在烤盤底，把重新塗了芥末醬的超大塊戰斧牛排擺上，澆淋橄欖油、入烤箱烤成六分熟度後，大氣見客，現點現切，外皮焦香，肉質豐腴彈潤，吃來十分過癮！

50樓Cafe-韓式香柚雞肉沙拉。（Mega50提供）
50樓Cafe-韓式香柚雞肉沙拉。（Mega50提供）

另餐廳匯集了魚蝦螺貝的生猛海鮮吧，加碼由新北在地的萬里蟹領銜演出；現流生魚片也額外推出鮭魚桌邊秀！海鮮現煮區則有紅甘、台西白蝦、貢寮鮑、牛奶文蛤一字排開，搭配粥底或湯底，做成魚片湯、鮑魚粥、藥膳蝦…等美食，啟人食慾。

活動期間，主廚開出的亮點菜色還包括韓式香柚雞肉沙拉、法式鄉村野菜燴牛肉、義式燉牛膝、BBQ豬肋排、德國酸菜豬腳、英式牧羊人牛肉派、中東烤牛肉串、柱侯醬燒牛腩筋、五香燉牛雜、泰式檸檬魚。八分飽後

也留一個胃品嚐甜點，呼應時令的栗子奶油蛋糕捲、法式栗子蒙布朗，更是不容錯過，最後再用冰淇淋，為飽餐畫下完美的句點。

(中時電子報)

50樓Cafe-栗子奶油蛋糕捲、法式栗子蒙布朗。（Mega50提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
開放俄羅斯免簽 張學舜：對台灣… 長榮桂冠推「台菜美食節」小卷米…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。