秋嚐旬味吃到飽！海陸盛典祭出萬里蟹、和牛壽司

2018年09月06日 17:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入秋，正是品味料理好時機！按照日文的「旬」，意思是回歸到質樸追求，就能嚐到食物的美味！秋高氣爽，在高樓景觀餐廳享用吃到飽自助餐，看美麗天際線，戰斧牛排、萬里蟹、澳洲精品和牛握壽司海陸料理大PK，生猛海鮮吧、精緻甜點、現榨果汁，海陸盛典吃得滿足也盡興！用舌尖恣意品嚐快樂人生！

50樓Cafe-巨無霸戰斧牛排。（Mega50提供）

吃到飽不一樣！全國最高自助餐廳「50樓Café」迎接秋季，特別從9月7日至10月31日規劃「海陸盛典」活動！陳俊杉主廚特選澳洲最高等級9+的Wylarah精品和牛，以其油花分布最均勻的牛小排部位，修筋去膜後，製成和牛握壽司，紅豔豔的肉質稍加炙燒，油潤噴香，與醋飯激盪出口齒生津、柔嫩欲化的華麗口感！

50樓Cafe-澳洲精品和牛握壽司。（Mega50提供）

使用澳洲穀飼肥育的帶骨肋眼戰斧牛排，這骨肉相連未分切的巨無霸牛排足足有六、七公斤重，醃漬香料12小時，再將抹醬刮下鋪在烤盤底，把重新塗了芥末醬的超大塊戰斧牛排擺上，澆淋橄欖油、入烤箱烤成六分熟度後，大氣見客，現點現切，外皮焦香，肉質豐腴彈潤，吃來十分過癮！

50樓Cafe-韓式香柚雞肉沙拉。（Mega50提供）

50樓Cafe-韓式香柚雞肉沙拉。（Mega50提供）

另餐廳匯集了魚蝦螺貝的生猛海鮮吧，加碼由新北在地的萬里蟹領銜演出；現流生魚片也額外推出鮭魚桌邊秀！海鮮現煮區則有紅甘、台西白蝦、貢寮鮑、牛奶文蛤一字排開，搭配粥底或湯底，做成魚片湯、鮑魚粥、藥膳蝦…等美食，啟人食慾。

活動期間，主廚開出的亮點菜色還包括韓式香柚雞肉沙拉、法式鄉村野菜燴牛肉、義式燉牛膝、BBQ豬肋排、德國酸菜豬腳、英式牧羊人牛肉派、中東烤牛肉串、柱侯醬燒牛腩筋、五香燉牛雜、泰式檸檬魚。八分飽後

也留一個胃品嚐甜點，呼應時令的栗子奶油蛋糕捲、法式栗子蒙布朗，更是不容錯過，最後再用冰淇淋，為飽餐畫下完美的句點。

(中時電子報)