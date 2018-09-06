奧運》備戰2020 高俊雄：訂出專案計畫、及早準備

體育署署長高俊雄(右)透露，體育署要針對2020東京奧運提前做後勤計畫準備。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

雅加達亞運中華代表團帶著67面獎牌佳績回國，體育署有鑑於要提早做準備，2020東京奧運的後勤工作要做得更好，署長高俊雄6日透露，9月26日上午就會拜會東京奧運組委會，希望提前了解場館、飯店配置狀況，來準備專案計畫。

高俊雄表示，本屆亞運體育署在後勤工作方面，為了讓選手免去交通塞車之苦，在比賽場館就近租了酒店式公寓，按照不同的比賽行程讓選手入住，酒店式公寓內也配有廚師、醫療團隊，協助選手發揮平時訓練水準、爭取佳績，以這次亞運為基準，他希望東京奧運能做得更好，因此提出及早規劃的想法，6日上午到行政院報告時也有提出這樣的想法。

高俊雄並說：「體育署已經和東奧組委會約好，9月26日上午會談，希望能先掌握場館、飯店等配置狀況來進行評估，我國駐東京代表處也會陪同拜訪日本國家運動訓練中心，藉由觀摩其他國家的狀況，來針對國訓中心二期擴建工程學習。

至於菁英選手培訓方面，高俊雄表示，行政院長賴清德要體育署針對有機會爭金奪牌的項目，提出整套的規劃、協助資源等方針，除了世界排名頂尖的選手，無需透過國內選拔就能獲得更好支持，其他有奪牌可能，甚至是還在努力達標的選手，也可以努力爭取，「就交由各單項運動協會啟動計畫，把機制公告，帶拜訪完東京奧運組委會後，我們會再集思廣益如何執行。」

(中時電子報)

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