全國漁會秋節烤肉安全水產 先蒸後烤呷健康

2018年09月06日 17:06 中時 譚宇哲

中秋節國人習慣烤肉，海鮮食材一旦處理不當，很容易將有害物質吃下肚，美食達人陳俊杉主廚建議，民眾可盡量選購具有安全水產保證的海鮮，烤肉時採取「先蒸後烤」，減少使用烤肉醬或過多的調味料，最能吃出海鮮原味，也能兼顧健康。

中華民國全國漁會6日舉辦中秋節安全水產記者會，推廣遠洋秋刀魚、阿根廷魷魚、宜蘭香魚、台灣鯛、白蝦、花枝等具安全水產保證的各式海鮮，並邀請料理美食達人陳俊杉主廚傳授新式海鮮燒烤撇步，陳俊杉捨棄傳統炭火燒烤方式，改用鍋具先蒸再烤，現場瀰漫陣陣海鮮燒烤香，令人食指大動。

陳俊杉說，海鮮用蒸的可以吃到最新鮮原味，如果民眾覺得蒸煮沒有烤肉氣氛，建議先蒸再烤，只要在家用平底鍋或一般加熱器具中加水或加入含水量高的豆芽菜、高麗菜等蔬菜先蒸煮，再搭配烘烤方式，就能快速享受健康鮮魚料理，且省時省力、少煙無粉塵，吃得更環保更健康。

若一定要用碳火烤肉，陳俊杉建議先將大塊魚肉類水煮過後再用碳火加熱，或是利用石頭鍋鋪上一層厚厚鹽巴鹽烤蝦類或蚌殼類水產，避免直火炭烤，讓有害物質跟著吃下肚，也應避免塗刷過多烤肉醬，破壞食材原味。

全國漁會總幹事林啟滄表示，因應民眾中秋節烤肉與送禮需求，漁會多年來持續推廣具有「魚貨快速檢驗安全把關」、「SGS檢驗認證」、「ISO22000認證工廠」、「全程冷凍低溫配送」及「產品責任險」等五大安心保證的各式中秋鮮魚禮盒，讓民眾吃得健康。

林啟滄也說，今年海鮮價格略有波動，遠洋阿根廷魷魚跟去年同期相比漲了5成，秋刀魚漲幅約1成，但今年的中秋鮮魚禮盒仍維持安全水產品保證並全面凍漲，還加入了產自宜蘭外銷等級香魚、油脂肥美的秋刀魚、爽脆鮮甜具有產銷履歷的台南白蝦，以及可吃到大塊花枝顆粒的花枝丸等，歡迎民眾踴躍選購。

(中時 )