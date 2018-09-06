美烹飪天后晚餐趴飄黃腔！飯前禱詞也要搞KUSO

2018年09月06日 17:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人世間，唯有愛與美食不可辜負！號稱美國最會賺錢的家庭主婦，也是品味滿分的–瑪莎史都華與放蕩不羈的嘻哈饒舌天王–史努比狗狗主持《瑪莎與史努比的晚餐趴》節目，顛覆一般人對烹飪節目的想像，一邊料理一邊調情開黃腔，並邀請各界名人好友一同開趴吃晚餐！不僅料理美味，名人吃飯前的習慣也有趣，就連飯前禱詞也能搞單押？

全新TLC《瑪莎與史努比的晚餐趴》首集節目邀請到美國歌壇「愛神之女」的靈魂樂歌手佩蒂拉貝爾、著名靈魂藍調歌手「查理叔叔」查理威爾森、以及近期在戲劇與音樂表現皆很突出的傑米福克斯，三人一出場便即興自彈自唱帶來一首充滿「Freestyle」的生日快樂頌，齊為47歲的史努比開一場生日趴！

史努比媽都與瑪莎聯手串通，現身攝影棚送上史努比從小到大最想要收到的生日禮物，差點讓史努比喜極而泣。（TLC提供）

壽星史努比捲起袖子大顯廚藝，帶來拿手招牌菜「超酥脆生日豬排」，厚實豬排一口咬下「卡滋聲」分貝破表，令人垂涎三尺！貼心的瑪莎也為史努比準備一道色香味俱全的生日大餐-西班牙海鮮燉飯，從肉類到海鮮樣樣俱全，只是沒想到當瑪莎拿出「它」時，卻讓史努比現場崩潰、大喊暫停？原來史努比此生最討厭的食物正是墨魚。

由烹飪天后瑪莎史都華與嘻哈饒舌天王–史努比狗狗一同主持的TLC《瑪莎與史努比的晚餐趴》節目，大大顛覆一般人對烹飪節目的想像。（TLC提供）

看名人上菜、分享料理心得，全新《瑪莎與史努比的晚餐趴》第二季將於9月9日起每周日晚間9點起首播，將用各種意想不到的18禁辛辣話題來替餐桌佳餚調味，讓觀眾看到巨星們私下幽默互動、有趣的一面。

(中時電子報)