B肝不追蹤 13公分肝腫瘤險破裂

2018年09月06日 17:53 時報周刊 邱玉珍

林生先(中間)與兩位救命恩人合影(左)候明模(右)黃怡翔

62歲的企業家林先生，是B型肝炎患者，長期疏於追蹤檢查，直至去年因體重一個月內掉7公斤，加上腹痛頻繁，到診所檢查，赫然發現肚子內竟有13公分大的腫瘤。緊急轉診到大醫院做進一步檢查，確診為晚期肝癌，無法開刀切除。

醫師看到他肚子裡的腫瘤，覺得不可思議說：「你簡直是帶著一顆炸彈在路上走，一個小碰撞腫瘤就破了。」林先生笑著表示，40歲到醫院健檢發現自己B肝帶原，當時並不以為意，存著僥倖的心態，而且工作忙根本沒時間定期追蹤檢查。

直到去年8月，跟朋友吃飯，朋友問他怎麼一直瘦，是不是被煞到，有朋友建議他到某某地方收驚。去年9月１日，因食欲不振、嚴重腹脹，趁著工作空檔，到診所檢查，超音波檢查發現，肚內有一大顆肝腫瘤，建議到大醫院做進一步檢查。

台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，林先生經確診為晚期肝癌，判定無法進行手術切除，患者不願意接受化療，僅願意接受栓塞治療，不料卻發生肺炎副作用，進而改採放射治療，起初胎兒蛋白指數從1,170,000 ng/ml降至230,000 ng/ml，且併發肺轉移，此後治療即陷入瓶頸。

經評估，建議患者可使用新型免疫治療藥物進行治療，治療約3至4個月期間，腫瘤完全消失。黃怡翔強調，目前晚期肝癌治療的選擇有限，已經超過十年沒有新藥，患者僅有標靶藥物可以選擇，免疫療法上市後，為晚期肝癌患者提供續命新契機。

根據刺胳針(The Lancet)最新發表的第二期臨床試驗結果顯示，晚期肝癌患者對新型免疫治療藥物的藥物反應率高達近兩成，且患者中位存活期可長達近16個月。林口長庚醫院腫瘤科侯明模醫師強調，林先生使用免疫療法之後，原本高居不下的胎兒蛋白指數馬上降到800 ng/ml，且治療過程中並未出現明顯副作用。

侯明模說，林先生用新型癌症免疫治療藥物搭配放射治療，迄今治療近一年，不僅肝臟腫瘤完全消失，轉移至肺與腎上腺的腫瘤亦完全消失。胎兒蛋白指數下降至約5 ng/ml，控制在正常值，順利回歸正常生活。

最後，黃怡翔呼籲，B、C肝患者及糖尿病、脂肪肝或三酸甘油脂過高的肝癌高危險群，應定期安排健康檢查，早期診斷早期治療，一旦確診為肝癌，應配合醫囑，定期回診追蹤。一旦確診是肝腫瘤，也不要放棄正統治療，因為晚期肝癌治療已有長足進步，也有許多免疫療法合併化療、放射治療的臨床研究正在進行，相信未來肝癌不再是難解之症。

(時報周刊)