號召大陸男兒為國捐軀 劉樂妍高喊用愛「血洗台灣」

2018年09月06日 17:23 中時電子報 吳品瑤

近年將事業及生活重心移往中國大陸的女星劉樂妍，多次公開表態支持兩岸統一，也因大方分享國族認同而受到不少對岸網友擁戴，更因其立場跟嗆辣激進的言行，被封為「女版黃安」，今她又有驚人之舉，在微博以〈血洗台灣，其實你就辦得到！〉為題發文，打包票只要大陸人民都肯為國捐軀，「十年內台灣島的中國人馬上會逆轉過來！」。

劉樂妍今在微博發表長文，直呼「「這個世界上唯一不長眼的東西，就是『子彈』和『愛情』」，更說台獨份子其實貪生怕死，尤其是等級較此等的甚至「口嫌體正直」，弄死他們是很簡單的事情，然念在自己畢竟也是個重情重義的台灣人，因此鼓勵大陸民眾都照個台灣女孩來談戀愛，用愛「洗血統」。

劉樂妍表示自己拍攝〈我是中國人〉MV就是希望吸引對岸民眾到台灣玩，認為「血洗台獨真的不一定要用子彈，可以用愛」，只要看上哪個台獨份子，「一定要為國捐軀。娶她！把她弄國家，狠狠愛！」，認為只要每個大陸民眾都願意這樣為國捐軀，「洗他血統！生一堆娃娃。十年內台灣島的中國人馬上會逆轉過來！」、「其實解放台灣，人人有責，而且，你！就做得到！」。

然劉樂妍這番豪情壯志，反倒讓許多對岸網友感到為難，直呼她的想法有點太過理想化，「可惜台灣妹子好多都瞧不上大陸人呀」，但也有人大嘆早知就去找台灣女孩交往，「討厭斤斤計較，拿著顯微鏡找對象，找老公的內地女孩！」，更有人建議乾脆先促進旅行社或相關單位多辦幾場「兩岸未婚聯誼旅遊團」，肯定有看對眼的「就可以組成兩岸聯姻家庭啦！」。

(中時電子報)