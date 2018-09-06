登革熱疫情不斷擴散 北中南同步新增1例

2018年09月06日 17:45 中時 鄭郁蓁

登革熱疫情持續擴散中，疾病管制署今天再度公布國內新增3例本土登革熱病例，分別為新北市、台中市及高雄市各1例。新北市一例同樣發生在新莊區瓊林里、台中個案住在太平區新光里，至於高雄市個案則在小港區店鎮里工作。

今年截至目前(9月6日)為止，國內共計84例登革熱本土病例，分別為台中市47例、新北市27例、高雄市5例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。

疾管署表示，台中市個案為太平區新光里20多歲男性，8月31日發病，發病前活動地以新光里住家及北屯區工作地為主，其住家附近有已確診之本土個案，研判感染與新光里相關；目前居家隔離中。

新北市個案為新莊區瓊林里50多歲男性，（5）日發病，潛伏期間活動地除住處外，亦有豐年里高風險場域周邊活動史，研判感染與該場域有關；目前住院中。

至於高雄市個案為小港區店鎮里50多歲男性，為昨日公布高雄市第4例本土個案（前鎮區明正里50多歲男性）之工作地（旗津區中洲里）接觸者，於昨日發病就醫，經檢驗確診亦為第三型登革熱；目前仍住院，兩案之旗津區共同感染源調查中。

疾管署表示，新北市及台中市疫情仍集中於特定熱區，高雄市則為零星個案並無次波感染，目前國內整體疫情在可控制範圍。

疾管署也提醒，今年登革熱疫情多發生在人口密度高且流動頻繁的都會區，為防範疫情向外延伸，疾管署將持續協助地方政府強化疫情調查、孳生源檢查、緊急噴藥等防治工作量能。另也籲請民眾積極配合政府各項防治措施，並主動參與社區防疫工作，遏阻疫情發生，確保個人及親友健康。

(中時 )