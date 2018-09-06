「給妳看我下面！」 怪男跟蹤2女暗夜露鳥

2018年09月06日 18:03 中時 張穎齊

遛鳥俠出沒！基隆市1名任姓男子，深夜行經七堵區崇智橋畔的河濱步道時，撞見1名身材火辣的李姓妙齡女子落單，便見獵心喜，趁著夜幕低垂之際，呼叫李女並展露自己的「那話兒」，嚇得李女花容失色，驚慌逃跑。怎料任男卻食髓知味，不久又鎖定1名林姓少女，故技重施露鳥，還說「給妳看我下面！」，日前被依公然猥褻罪起訴。

任男日前獨自在崇智橋畔河濱步道晃蕩，驚見擁有曼妙身材的李女獨自1人行走在前，當下難以壓抑高漲的「表演慾」，於是從後方叫住李女，並趁對方回頭之際，迅速掏出生殖器，呈現在被害人的眼簾前，李女當場嚇瘋，為怕自己受到傷害，趕緊逃離現場。

無獨有偶，任男不久又趁深夜時在路上閒晃，突然看見1名未成年的林姓少女獨自行走，並見少女面容姣好，認為對方年幼可欺，歹念又起，於是衝到林女的面前，詢問「要不要給妳看我的下面！」不等對方回應，任男便直接掏出下體，當場將林女嚇哭，趕忙逃跑。事後2名女子皆報警，警方循線調閱監視器，將任男傳喚到案。

「我只是在上廁所！」任男到案後否認犯行，並辯稱自己沒有暴露生殖器，當時只是在小號上廁所，也沒有跟蹤2名女子。但警方根據監視器畫面顯示，確實有看到任男的蹤影，仍將任依法移送基隆地檢署偵辦。

檢警調查，任男有多項毒品、竊盜前科，去年才因涉嫌毒品案件出獄，卻不知悔改，又再犯法，基隆地檢署日前偵結，將任男依公然猥褻罪起訴，並依法求處加重其刑。

(中時 )