台南》藍綠市長參選人戰火延燒 公共腳踏車成新戰場

2018年09月06日 17:58 中時 程炳璋

國民黨台南市長提名人高思博日前批評台南市年年虧損的T-bike應與新北市U-bike合作，遭黃偉哲陣營批評思想偏差，高思博6日說明政府施政應力求虧損極小化，黃偉哲競選團隊回應「台南市支出費用相對較少」，台南市交通局6日指出，發展T-bike是大眾運輸最後一哩路，使用率不斷成長。

高思博日前北上取經，他以新北市U-bike短時間內取得每天9萬5000人次使用率，比較台南發展的T-bike，使用率低，每年還要燒掉納稅人2000多萬元，呼籲把T-bike改為U-bike，透過「票證共通」、「站體卡座標準化」節省成本。

高思博認為，公益服務應力求虧損極小化，才不浪費納稅人錢，無法理解黃偉哲竟認為是「思想偏差」。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，新北市編列1億8千萬元補貼騎乘優惠，且相關收入歸營運者，相較之下，台南市的支出費用較少。並說明台南的T-Bike更符合在地的使用習性，帶動相關產業的產值及增加本地就業機會。

台南市交通局表示，公共腳踏車是大眾運輸的最後一哩路，T-bike與公車人次相輔相成，使用率不斷成長。目前有55站，年底前將增為62站，明年起，以每年新增30站的速度來擴展，提供綿密的公共腳踏車服務。

(中時 )