展現練拳擊10年真功夫 張赫挑戰韓版最強《壞爸爸》

2018年09月06日 17:33 時報周刊 張毓琪

韓國演員張赫在拍攝完《油膩的愛情》之後，緊接著投入新戲《壞爸爸》的演出，劇中飾演拳擊手的張赫在參加作品說明會時表示，終於有作品可以讓自己好好發揮苦練10年的真功夫，並期許可以藉由新戲讓大家看到最真男人的夢幻一面。

每年韓國影劇圈年度大事之一的韓國影視展銷會(簡稱BCWW)近日在首爾盛大舉行，新戲《壞爸爸》也於5日在會場舉辦作品說明會，男主角張赫、導演陳昌奎一同出席，吸引現場眾人目光。韓國編劇以女性居多，張赫表示這次《壞爸爸》是由男編劇金成民所執筆的劇本，以男人的立場來看很多觀點他都相當認同，再加上男主角年紀的設定跟自己的實際年齡一樣，且劇情詳細描述了角色的人生從高峰到低潮，一個年過40的男人在面對家庭與工作上的問題，以及自己真正想要的到底是什麼的複雜心情等，讓張赫想要挑戰詮釋看看，好好替同年齡的男人們「發聲」，所以才一拍完《油膩的愛情》，他就立刻投入《壞爸爸》的拍攝。

本身就是截拳道、跆拳道以及拳擊高手的張赫透露，他一直很想演拳擊高手的角色，因此很開心能在劇中好好發揮學了10年的拳擊真功夫。不過他也強調該戲的重點不是在拳擊戲的部分，而是男主角為了守護心愛的家人而當壞人，如何克服低潮、跟身邊的人重新好好相處的複雜心情。日前預告影片曝光，張赫成為拳擊選手準備出賽的畫面相當「吸睛」。

此外，該戲採水中拍攝方式完成的海報也特別受到注目，導演陳昌奎表示之前為了拍戲曾去拳擊場考察，當時聽說拳擊選手打到第三回合的時候，會就像是待在水裡奔跑卻無法呼吸般地痛苦，因而想要藉此來描述由於金錢陷入泥潭的男人心情。張赫也補充表示，為了拍在水裡跑的畫面其實很辛苦，而且光拍一組就要花近40分鐘，其他組的照片也都是在這種情況下完成的。而為了有更專業的演出，張赫也跟真正的拳擊手一起訓練，在接受訓練的過程中讓他深刻了解到拳擊選手在練習時面臨比賽壓力和害怕的心情，對他在角色的詮釋上也有相當大的幫助。

《壞爸爸》描述一位職業拳擊手陷入職業生涯低谷的時候，因為服用了一種效果驚人的新藥後得以重新回歸，但為了變成好爸爸而選擇成為壞人的中年家長孤軍奮鬥的故事，10月2日起每周二、三上午10點於KKTV更新播岀。

(時報周刊)