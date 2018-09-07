碳烤豆腐冰淇淋 淋橄欖油與海鹽吃法超夯

歐里人文咖啡的碳烤豆腐冰淇淋，是在地的獨家創意甜點。（孟祥傑翻攝）

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歐里人文咖啡位於華麗又現代的百年老宅「德興居」。（孟祥傑翻攝）

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創意料理：【深坑碳烤豆腐冰淇淋】深坑豆腐冰淇淋跟一般的豆腐冰淇淋是完全不同的產品！獨特深奧的成人口感，低糖低脂，吃完不膩口；另外還有超夯吃法—源自於義大利米其林主廚的創意，將橄欖油與海鹽淋在冰淇淋上面，別有一番滋味。

店家簡介：歐里人文的前身要追溯到1926年由深坑黃氏第三代黃德隆先生起造；黃德隆於深坑經商致富，蓋出融合巴洛克牌樓與閩南式建築，華麗又現代的「德興居」，是深坑老街上唯一的巴洛克式三層樓建築，至今已近百年歷史了。

1997年，素人畫家顏松濤老師需要展覽室展覽畫作，當時的德興居已經因為後代大都遷徙至外發展以致於空屋荒廢，顏老師看到荒廢破舊的德興居心生憐愛，想方設法聯絡上繼承屋主，多次展現誠意，最後成功說服屋主捨愛出租，顏老師開始著手一點一滴的整理，將荒廢許久的老屋子變成畫作展覽的空間。

2001年，顏老師為了專心創作，便將店面交由兒子顏和恩先生處理，於是畫室轉型成為「簪纓鄉野文化舍」＆「豆腐工作室」雙品牌，而接手的顏和恩也自己動手進行內部整修，一點一滴的讓大家能慢慢看見德興居的內部，同時間開始研發獨創商品，2004年研發出深坑豆腐冰淇淋後，豆腐工作室在2006年更名「兜福工場」，2008年店名再度改為「顏藝德興」。

2004年顏和恩研發「深坑豆腐冰淇淋」，並成功上市成為顏藝德興的招牌商品。推出後受到大家的好評，許多民眾在網路上討論，進而吸引媒體的報導，造成跟風、抄襲，老街上開始出現許多豆腐冰淇淋、霜淇淋、各種豆腐甜點…顏和恩並沒有因為這樣拚著開口味、開商品線，認為開發商品要合理，不是隨便拿現有的甜點品項加入豆漿、名稱上再冠上豆腐兩字就算商品了。顏和恩重視食品安全，而豆腐並不是死板的食物，黃豆是活的，隨著氣溫、溼度等變化每次製作過程都得憑經驗跟手感去調整，在充分掌握豆腐的特性後，直至2008年，顏和恩終於研發完成新一項豆腐創意甜品：「鮮奶豆腐瑙」。

為了貫徹企業理念：提供真實、無毒的天然好食物。顏夫人特地飛往德國有機食品展尋找好油，前往地中海產區考察，最後在希臘的克里特島契約耕作了一片橄欖莊園，是通過歐盟最佳產區保護認證P.D.O，並將所有的手作甜點及餐食的原料升級成P.D.O冷壓初榨橄欖油，品牌名稱由「顏藝德興」正式更名為「歐里姐姐」，門市更名為歐里人文咖啡，重新打造裝潢，繼續為大家提供安心、健康的甜點食品。

店名：歐里人文咖啡

地址：新北市深坑區深坑街48號

電話：（02）26644525

FACEBOOK：https://www.facebook.com/oliviennos/

(中時 )

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