天然草本熬煮再加鮮奶 鮮草奶凍一喝就愛上

2018年09月07日 07:28 中時 孟祥傑

「賺錢湯」的鮮草奶凍風味獨特。（孟祥傑翻攝）

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創意料理：【鮮草奶凍】採數種天然草本熬煮而成，加上鮮奶，滑嫩爽口，風味獨特，內行人喝一口就會讚不絕口。

店家簡介：來到深坑老街常有不少消費者被產品名稱吸引駐足，許多遊客購買前都會問：「什麼叫賺錢湯？是否喝了就會賺錢嗎？」

本店創始者高銘祥老闆總是笑著說：「賺錢湯其實是由20多種中藥材熬煮而成的養肝明目湯，「精明」是賺錢之術，就是要能精神專注且明亮清晰，進而找到賺錢的方法，這正是古傳的致富根本，萬事順心，財源自然滾滾來。

高老闆原本是名廚師且略通中醫，在外地打拚多年後，回家鄉深坑老街創業賣各式飲料，發現自己的中藥茶最受客人喜愛，因此轉型專賣這種產品，並將此中藥茶取名為賺錢湯，因名稱特別還跑去註冊。

賺錢湯主要成分有決明子、枸杞、青耆、黃耆、甜菊、羅漢果、茯苓、龍眼乾、茯苓、薏苡、萬點金等20幾種中藥材調配，雖然完全沒加糖，但味道甘甜爽口又能解渴，是四季皆宜的全家飲料，喝熱飲時香甜潤喉，夏天冰冷後清涼消暑，大量煮沸可存放於冰箱冷凍以保持新鮮，退冰後飲用風味更佳。素食者更適合，不會太寒冷傷身，做為生活飲料，經常飲用可以保持神清氣爽。

另外「鮮草奶凍」採數種天然草本熬煮而成，加上鮮奶，滑嫩爽口，風味獨特，內行人喝一口就會贊不絕口，在炎熱的夏天來一杯賺錢湯真是消暑透心涼，高老闆希望你喝了身體健康才能賺大錢。

高老闆表示多福宴主要是在活絡深坑老街商圈，促進地方經濟繁榮，本身又是在地人，為延續老街文化，傳承使命，因此每一年都很樂意配合新北市政府經發局的活動盡一份心力，也希望大家多多支持票選活動投下寶貴的一票。

店名：賺錢湯

地址：新北市深坑區深坑街45號

電話：（02）2662-2516

網址：http://www.money-soup.com

(中時 )