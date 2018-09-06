日月千禧酒店辦花卉畫展 同步獻出花博甜點搶攻商機

2018年09月06日 17:42 工商 曾麗芳

曾榮泰的油畫色彩繽紛亮眼，吸引網美在畫作前拍照打卡。（圖／曾麗芳）

甫再度榮獲觀光局五星級飯店肯定的台中日月千禧酒店，為迎接2018台中最大盛事-世界花卉博覽會，不僅讓酒店變身為繽紛花園，還與以花卉創作聞名的台中藝術家曾榮泰再續前緣，邀其於1樓大廳與館內藝術空間展出28幅畫作，同步推出花博點心、新菜色與促銷專案，搶攻花博周邊商機。

日月千禧酒店總經理董愛珠表示，「2018台中世界花博展」預計11/3登場，為呼應花博精神，日月千禧酒店即日起至2019年1/1，邀請台中藝術家曾榮泰展出「孕育泥土的繽紛」系列畫作；此外，酒店同步啟動住房31折起、餐飲88折等花博優惠專案，1F旅覓酒吧更端出香水百合下午茶組合，風味雅緻的糕點，呈現出百合花清新脫俗的風韻。

曾於東海大學研讀的曾榮泰，創作「孕育泥土的繽紛」系列畫作時，特將母校所在地大肚山坡的紅土融入作品中，土壤內含的元素搭配上油彩等綜合媒材，讓花朵不僅只是展現出外顯的枝葉型態及色彩，更展露出解放自沉積中的生命力。日常所見的花朵，透過畫面的構圖，景深的營造，色彩的堆疊，光影的鋪陳，完美展現出花卉的大器壯麗。

曾榮泰強調，從自己生活的土地上，發想出創作的靈感，作品自然流露出對環境的感謝與關愛，更能讓人感受到特有的溫度；2015年日月千禧首次的藝文展覽由他參與籌劃，對千禧酒店有很深厚的情感，此次再次受邀，希望能讓千禧成為花博展區外另一亮點。

日月千禧酒店搭配畫展，1樓旅覓酒吧獻出香水百合下午茶組，組合中搭配薰衣草玫瑰莓果紅豆慕斯蛋糕1份、以及咖啡1杯或茶1壺，每組320+10％元，加價30元飲品還可升級為新鮮水果飲品、綜合蔬果汁、現打精力飲、冰沙或華剛君臨系列茶品；且將下午茶組合拍照打卡、上傳至FB或IG並設定公開，還可享有該組合9折優惠；單片蛋糕同步配搭花系列主題，夏日風情、冬栗暖心、秋意濃情等每片150至160+10％元。

此外，即日起至2019年4/24，搭配花博特約商店，包含餐飲及住房皆包裝花博專案。餐飲的部分，於活動期間出示花博門票憑證、花博卡或桃園市民卡至3F饗樂全日餐廳、24F極炙牛排館即可享單筆消費88折優惠。

3F饗樂全日餐廳更獻出半自助百匯6道嶄新主菜，包括奶焗波士頓龍蝦佐酪梨醬，搭配百匯享用，每人1,888+10％元；香檳莎巴翁鮭魚與茭白筍，搭配百匯享用，每人988+10％元；爐烤普羅旺斯法式羊排，搭配百匯享用，每人1,188+10％元；嚴選美國菲力牛排襯焦糖鴨肝佐蒜香奶油，搭配百匯享用，每人1,488+10％元等。

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