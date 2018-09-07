南投》宋梓賢里長佈建監視器網　泰安里治安一級棒

2018年09月07日 07:16 中時 廖肇祥

埔里鎮泰安里監視系統可隨時透過手機調閱各個路口畫面。（廖肇祥攝）

埔里鎮泰安里里長宋梓賢開辦社團、設置長照據點、並在里內各路口設置62具監視器系統，治安大幅改善，且居民參與公益意願高，即使宋梓賢極少參與政治動員、交際應酬，仍然獲得里民愛戴而同額競選。

宋梓賢原是埔里高工的校工，退休後投入社區營造工作，第一次參選里長便當選，他在任內開辦了國樂班、水墨班、韻律班、家政班、環保志工隊，單單國樂班就有70多位團員，居民參與社區活動意願甚高，在各個社區評鑑佳績頻頻，社團公益演出邀約不斷。

而另一項讓人稱道的是，宋梓賢透過廖志城、許阿甘等民意代表，爭取監視器系統經費，62具攝影機廣佈里內各個路口，社區一旦發生竊案，透過高解析攝影機以車追人迅速破案，任何車禍也能迅速釐清責任，甚至還能追蹤隨地大小便的狗兒到底是哪家飼養的，更難能可貴的是每一具攝影機傳遞的畫面都清晰可辨，還可以透過手機隨時調閱畫面，宋梓賢指出，攝影機在辦公室內有備料，壞掉頂多一個晚上沒畫面，他會在一天內請特約通訊行修復，盡力做到里內無犯罪死角。

原本宋梓賢第二屆想讓賢，交棒給年輕人，但該名年輕人另有人生規劃，宋梓賢登記參選後才發覺是同額競選。當地里民指出，泰安里在宋里長上任後變得很有活力，街道乾淨、夜不閉戶，積極、用心程度讓人佩服，受到里民愛戴，難怪會同額競選。

(中時 )