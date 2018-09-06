全台活力城市票選 台中市網路票選四冠王

市長林佳龍說，台中市的定位為「生活首都，創意城市」，懂生活的人就會愛上台中。（陳世宗翻攝）

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　「2018智慧城市新經濟力論壇–打造未來智慧城」，6日於台北圓山飯店舉行！（陳世宗翻攝）

台中市持續打造宜居城市環境，一項名為「全台活力城市」的網路票選中，台中市在「最有活力」、「小孩成長環境」、「生活品質最佳」、「退休後最想居住」榮獲四冠王。市長林佳龍出席論壇分享台中智慧城市推動經驗，強調「懂生活的人就會愛上台中！」市府將持續以人為本，用創新服務驅動智慧城市，落實智慧生活。

「2018智慧城市新經濟力論壇–打造未來智慧城」，6日於台北圓山飯店舉行，行政院長賴清德、國發會主委陳美伶、經濟部長沈榮津等到場致詞；市長林佳龍也到場分享縣市發展智慧城市的經驗。

論壇在網路進行「全台活力城市」票選，調查全國民眾對於22個智慧城市的評價。結果台中市在「最有活力」、「小孩成長環境」、「生活品質最佳」、「退休後最想居住」4個項目均獲第一名；城市光榮感項目「是否以自己居住的縣市為榮」也獲全台第二名。

林佳龍說，台中市的定位為「生活首都，創意城市」，懂生活的人就會愛上台中。市府以人為本，用創新服務來驅動智慧城市，提出「大台中123」、打造「水湳智慧城」，體現並落實智慧生活。

林佳龍表示，市府成立智慧城市推動委員會、數位治理局，召集產官學研一同整合、推動相關政策，目前台中在智慧交通、智慧警政、智慧災防及智慧教育應用上均有相當成就。同時，積極培養AI人才及遊戲設計人才，搭配智慧機械產業、鏈結國際，讓台中智慧城市大躍進。

6日論壇也頒發智慧城市卓越智慧獎，由行政院長賴清德頒獎。賴清德指出，中央將與15個縣市成立「智慧城鄉溝通平台」，推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，增建相關基礎設施、培育人才，全面打造智慧化城市解決市民生活問題，提供優質服務，讓台灣成為數位經濟智慧國家。

賴清德也肯定台中市與彰化、苗栗、南投共創區域聯合治理平台，讓優質政策嘉惠更多城市。經濟部指出，未來智慧城市發展將會結合5G、物聯網等產業技術串連大數據；並致力將AI運用於智慧安控及智慧防災，也會因應老齡化社會發展智慧照顧、遠距療護，期許台灣逐步成為智慧國家。

(中時 )

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