投資大馬電影吸金2.8億 華仔破當地紀錄

劉德華（左2）快閃大馬，替電影慶功。（台灣映藝提供）

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劉德華與眾人大合照。（台灣映藝提供）
劉德華替電影加油打氣。（台灣映藝提供）

馬來西亞恐怖喜劇《Hantu Kak Limah》刷破馬幣3600萬令吉（約2億8千6百萬台幣)，電影由劉德華創辦的「夢造者電影娛樂」參與投資及製作，身為「大馬女婿」的他5日晚間驚喜現身電影慶功，一身白色西裝與全體演員大合照，並透露將會投資大馬中文電影。

劉德華旗下電影公司「夢造者電影娛樂」與Astro Shaw聯手打造《Hantu Kak Limah》，8月9日上映至今多次登頂票房榜首，還超越多部同檔期好萊塢大片，成為大馬史上最賣座本土電影。劉德華一獲知自家投資電影成績彪炳，馬上傳短訊祝賀，慶功宴上以老闆身份低調亮相，身為電影幕後推手之一，他在致詞時以英文說：「我很期待與你們一次、一次、又一次合作。」足見興奮之情。

華仔拍照時開心地配合眾人比出「Rock」手勢，大合照時不僅主動蹲下，還貼心攙扶行動不便的導演瑪末卡立（Mamat Khalid），雖全程只待了5分鐘就快閃，但還是盡力回答媒體提問，肯定接下來會大力投資大馬中文電影，至於會不會到馬來西亞開演唱會？他就不敢打包票，語帶保留地說：「計劃中。」

《Hantu Kak Limah》匯集大馬觀眾最喜愛的恐怖喜劇電影，講述戲中的主角Kak Limah被一眾年輕人發現時已經死了，但其鬼魂就到處飄游，搞得大家極為緊張，要找大師幫忙驅鬼。劇情爆笑，不乏政治諷刺，深受當地民眾喜愛。

夢造者娛樂控股有限公司成立於2015年，分別在香港，台北，北京和吉隆坡設有分公司。製作團隊由創辦人之一的劉德華率領。首部創業作馬來動作電影《J Revolusi》票房高收720萬令吉，贏得了2018年Anugerah MeleTop Era最佳電影獎，續集也預計今年底開拍。今年夢造者娛樂更完成了一部有關MMA綜合格鬥的馬來電影《Sangkar》，是由兩位馬來天王祖阿里芬（Zul Ariffin）和雷米依薩（Remy Ishak）擔任主演，預計明年3月上映。

(中時 )

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