豆腐加豆漿做成健康麻糬皮 豆腐麻糬口感Q彈

2018年09月07日 07:30 中時 孟祥傑

「寶桂的店」很多產品獲得伴手禮獎項。（孟祥傑翻攝）

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經典菜色：【豆腐麻糬】成份：麥芽糖、糯米粉、黃豆、馬鈴薯澱粉。香Q有豆腐清香的麻糬皮，加入豆漿製作的豆腐麻糬皮，相較於純糯米製作的麻糬比較好消化、不易黏牙齒，不加防腐劑，是點心的健康選擇。冷藏時口感香醇、冷凍後有Q彈口感，更提供不同的享受。

店家簡介：在深坑土生土長的寶桂姊，尊翁陳天賜是當地有名的總鋪師。從小耳濡目染之下就開始學做生意、也喜歡做生意，更喜歡幫助別人。因為自己喜歡吃傳統麻糬、枝仔冰、草仔粿，於是在深坑老街開設起特產伴手禮店，也帶起深坑老街的風潮。後來因喉嚨不適，醫師建議休養生息。休養期間在深坑衛生所當志工，看到很多病人為糖尿病所苦，鼓勵病人多與外界接觸，也因爸爸有糖尿病，決定研發大家都可以吃的甜點。

寶桂姊常常代表農會到各地去推廣深坑的農特產品。想讓大家在吃寶桂的店的豆腐甜點時，就會想起深坑，於是用豆漿研發不甜膩甜點呈現地方的特色。

因為這樣的善心起念，因為不忍心爸爸從此不能再碰最愛吃的糯米甜食，特別研究了一年多，以豆漿取代牛奶，將甜點中的糖分減半或以麥芽糖取代，陸續研製成糖尿病症者、素食者可以安心食用的少糖少油—豆腐麻糬、豆腐布丁、豆腐蛋塔、豆腐蛋糕、豆腐冰粽、無糖的山泉水豆漿…成就出一道道孝心的滋味。深坑老街整建完成，「寶桂的店」不但成為深坑老街的特色商品，各項產品更接二連三獲得新北市、台北市美食獎競賽獎牌及最佳伴手禮。

熱心鄉里的寶桂姐，平日就是深坑老街一帶的社區志工，動員能力非常強。在陪伴爸爸定期至衛生所就診的過程，寶桂姐發現深坑區居民不到二萬人，追蹤得到的糖尿病患者就有三十人左右，比例十分驚人。她因此特別號召一群婦女朋友進入深坑衛生所擔任糖尿病衛教志工。她擔任衛生所「甜蜜之友」糖尿病志工組長時，積極鼓勵鄉親主動前往驗血糖，更配合衛生所每三月一次的聚會，不辭辛勞的勤打電話鼓勵糖尿病友出席聯誼會。除了量血糖、血壓，更指導患者如何藉由飲食及運動擺脫糖尿的威脅。寶桂姐因而獲得國健局表揚為全國推廣糖尿病衛教有功傑出志工。

寶桂姐在深坑老街做了二、三十年生意，是老街的領頭先鋒，目前是深坑老街商圈理事。寶桂姐希望藉由自身的經驗能力做未來規畫，將老街商圈連接外圍木棉道、讓自行車可以穿梭；結合在地有機農產品、深坑風景，不但可以延續老街生命，更擴大了深坑商圈。

店名：寶桂的店

地址：新北市深坑區深坑街116號

電話：（02）2664-5399

網址：https://www.baogui.com.tw/

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